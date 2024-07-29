Юристы напомнили, за выращивание каких растений на даче грозят наказания

Если участок зарос мятой полевой или другими сорняками, дачников оштрафуют на 300–500 руб. За растения, содержащие наркотические вещества, например голубой лотос или мак снотворный, может грозить уголовная ответственность

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Дачникам может грозить уголовная или административная ответственность за выращивание растений, содержащих наркотические вещества, а также за наличие сорняков; за последнее могут оштрафовать, если будут выявлены признаки «неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению», сообщили опрошенные РБК юристы.

Старший партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк напомнил, что перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, утвержден постановлением правительства от 2010 года. Он включает голубой лотос, грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин, ипомею трехцветную, кактус, содержащий мескалин, кокаиновый куст, коноплю, мак снотворный, мимозу хостилис, розу гавайскую, шалфей предсказателей и другие.

Перечень сорных растений приведен в постановлении «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства», сообщил РБК Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве. Туда входят мята полевая, борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой, тростник южный и т.д.

За выращивание растений из первого списка предусмотрена ответственность по ст. 10.5.1 КоАП, физическим лицам грозит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. штрафа, а также административный арест до 15 суток. Для юридических лиц штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Уголовная ответственность наступит, если растения культивируют в крупном или особо крупном размерах, отметил Грицюк. По ст. 231 УК в зависимости от обстоятельств наказание может достигать восьми лет лишения свободы.

Какое количество растений попадает под категорию крупного и особо крупного размера, указано в постановлении правительства, сказал Грицюк. «Например, при культивации шалфея предсказателей крупным размером будет считаться 10 растений, а особо крупным — 100. Конопли — крупным 20 растений, а особо крупным — 330», — отметил эксперт.

Что касается сорняков, в соответствии со ст 10.1 КоАП (нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками) гражданам грозит предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 руб., сообщил Семеновский.

По словам Грицюка, для квалификации нарушения обязателен прямой умысел, а если растение выросло на участке естественным образом, это не является запрещенным деянием. Семеновский в то же время заявил, что, если растение не сажали специально, а оно выросло на заброшенном участке, собственника все равно могут привлечь к ответственности. Он отметил, что Земельный кодекс, закон об обороте земель сельхозназначения и закон о наркотических средствах и психотропных веществах устанавливает «обязанность следить за земельным участком и за тем, что на нем произрастает».

«Как правило, сотрудники правоохранительных органов не ходят специально по дачным или садовым участкам с целью проверки растительности, на них культивируемой. Чаще проверки проводятся либо при наличии оперативной информации и весомых подозрений в правонарушениях (сотрудники полиции по растениям, содержащим наркотические или психотропные вещества), либо непосредственно по жалобам соседей, членов СНТ и прочее (сотрудники Россельхознадзора по сорнякам)», — добавил Семеновский.