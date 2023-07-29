Ученая замерила сейсмическую активность во время концертов Тейлор Свифт

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 18:09
МАГАТЭ заявило о переводе энергоблока ЗАЭС на «холодный останов» Политика, 17:51
Силовики задержали изготовившего 25 млн фальшивых рублей белгородца Общество, 17:38
Ледеки побила рекорд Фелпса по медалям на чемпионатах мира по плаванию Спорт, 17:38
Путин организовал обещанную в июне поездку многодетных семей в Москву Общество, 17:30
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Ученая замерила сейсмическую активность во время концертов Тейлор Свифт Общество, 17:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов», ведя со счетом 3:1 Спорт, 16:59
Нину Дробышеву похоронили на Троекуровском кладбище Общество, 16:55
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 16:46
Богомаз сообщил об обстреле села Чуровичи в Брянской области Политика, 16:46
Голландка в 32 года впервые в карьере выиграла турнир WTA Спорт, 16:42
На Алтае почти 70 детей отравились в детском лагере Общество, 16:37
Путин увидел большой потенциал сотрудничества с Гвинеей-Бисау Политика, 16:33
Общество ,  
0 

Ученая замерила сейсмическую активность во время концертов Тейлор Свифт

Сейсмолог: два концерта Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали сейсмическую активность
Два концерта Свифт в Сиэтле вызвали толчки, эквивалентные землетрясению магнитудой 2,3, рассказала сейсмолог Каплан-Ауэрбах. Подобное сейсмическое событие в Сиэтле было зафиксировано в 2011 году и получило название Beast Quake
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Фанаты на двух концертах американской певицы Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3, рассказала CNN сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах.

По словам Каплан-Ауэрбах, профессора геологии в Университете Западного Вашингтона, она зарегистрировала эти данные во время выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля в рамках ее гастрольного тура Eras Tour.

Подобное сейсмическое событие в Сиэтле было зафиксировано в 2011 году во время матча по американскому футболу между «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс». Тогда его причиной стали болельщики команды «Сиэтл Сихокс», которая победила действующих на тот момент чемпионов. Это событие получило название Beast Quake («Звериное землетрясение»).

Каплан-Ауэрбах рассказала, что разница между матчем и концертами Свифт составила всего 0,3, но толчки были в два раза сильнее, чем во время Beast Quake.

В июле Свифт стала первой женщиной сразу с четырьмя альбомами в топ-10 по версии журнала Billboard. Она также побила рекорд Барбры Стрейзанд по числу альбомов № 1.

Тейлор Свифт — американская певица. В ее арсенале множество наград, среди которых премии Grammy и American Music Awards. В 2019 году она стала обладательницей звания «Исполнитель десятилетия» по версии последней. Также она получила награду Billboard «Женщина десятилетия». В августе 2019 года журнал Forbes назвал исполнительницу с доходом $185 млн самой высокооплачиваемой певицей в мире. В ноябре 2022 года Свифт также одержала победу сразу в шести номинациях American Music Awards.

Читайте на РБК Pro
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации
Аэрофобия «лечится»: как перестать бояться летать на самолетах
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Как разработать и внедрить систему управления проектами: опыт НЛМК
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Тейлор Свифт концерты землетрясение
Материалы по теме
Тейлор Свифт получила главную награду MTV Video Music Awards
Технологии и медиа
Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире
Бизнес
Тейлор Свифт выиграла в суде $1 по делу о домогательстве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter