Ученая замерила сейсмическую активность во время концертов Тейлор Свифт
Фанаты на двух концертах американской певицы Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3, рассказала CNN сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах.
По словам Каплан-Ауэрбах, профессора геологии в Университете Западного Вашингтона, она зарегистрировала эти данные во время выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля в рамках ее гастрольного тура Eras Tour.
Подобное сейсмическое событие в Сиэтле было зафиксировано в 2011 году во время матча по американскому футболу между «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс». Тогда его причиной стали болельщики команды «Сиэтл Сихокс», которая победила действующих на тот момент чемпионов. Это событие получило название Beast Quake («Звериное землетрясение»).
Каплан-Ауэрбах рассказала, что разница между матчем и концертами Свифт составила всего 0,3, но толчки были в два раза сильнее, чем во время Beast Quake.
В июле Свифт стала первой женщиной сразу с четырьмя альбомами в топ-10 по версии журнала Billboard. Она также побила рекорд Барбры Стрейзанд по числу альбомов № 1.
Тейлор Свифт — американская певица. В ее арсенале множество наград, среди которых премии Grammy и American Music Awards. В 2019 году она стала обладательницей звания «Исполнитель десятилетия» по версии последней. Также она получила награду Billboard «Женщина десятилетия». В августе 2019 года журнал Forbes назвал исполнительницу с доходом $185 млн самой высокооплачиваемой певицей в мире. В ноябре 2022 года Свифт также одержала победу сразу в шести номинациях American Music Awards.