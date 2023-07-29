Ученая замерила сейсмическую активность во время концертов Тейлор Свифт

Два концерта Свифт в Сиэтле вызвали толчки, эквивалентные землетрясению магнитудой 2,3, рассказала сейсмолог Каплан-Ауэрбах. Подобное сейсмическое событие в Сиэтле было зафиксировано в 2011 году и получило название Beast Quake

Тейлор Свифт (Фото: Mario Anzuoni / Reuters)

Фанаты на двух концертах американской певицы Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению магнитудой 2,3, рассказала CNN сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах.

По словам Каплан-Ауэрбах, профессора геологии в Университете Западного Вашингтона, она зарегистрировала эти данные во время выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля в рамках ее гастрольного тура Eras Tour.

Подобное сейсмическое событие в Сиэтле было зафиксировано в 2011 году во время матча по американскому футболу между «Сиэтл Сихокс» и «Нью-Орлеан Сэйнтс». Тогда его причиной стали болельщики команды «Сиэтл Сихокс», которая победила действующих на тот момент чемпионов. Это событие получило название Beast Quake («Звериное землетрясение»).

Каплан-Ауэрбах рассказала, что разница между матчем и концертами Свифт составила всего 0,3, но толчки были в два раза сильнее, чем во время Beast Quake.

В июле Свифт стала первой женщиной сразу с четырьмя альбомами в топ-10 по версии журнала Billboard. Она также побила рекорд Барбры Стрейзанд по числу альбомов № 1.