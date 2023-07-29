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В Подмосковье госпитализировали с отравлением около 30 человек

В Красногорске более 30 сотрудников предприятия отравились после посещения столовой
У госпитализированных диагностировали острую кишечную инфекцию, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Красногорске госпитализировали 29 человек с признаками отравления, сообщила прокуратура Московской области. По данным областного управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован.

Речь идет о сотрудниках подмосковного предприятия (название в сообщении прокуратуры и СК не приводится), которые накануне, 28 июля, почувствовали недомогание, после того как поели в столовой. Их жизни и здоровью сейчас ничто не угрожает, отмечает областное управление Следственного комитета.

В Подмосковье госпитализировали с отравлением около 30 человек
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Телеграм-каналы «112» и Mash пишут, что массовое отравление произошло на предприятии «Союзснаб». На сайте компании говорится, что она занимается производством и поставкой пищевых ингредиентов.

РБК направил запрос в «Союзснаб».

У всех госпитализированных диагностировали острую кишечную инфекцию, их состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет Mash. Роспотребнадзор начал расследование и анализирует пробы еды и воды, смывов с объектов, обследует сотрудников пищеблока.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет).

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«В настоящее время следователи работают на месте происшествия. Осуществляются допросы, планируется назначение судебных экспертиз. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СК.

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