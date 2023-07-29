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В Красноярском крае при пожаре погибла семейная пара и их внучка

СК: в Красноярском крае при пожаре из-за замыкания проводки погибла семья из трех человек

В Дзержинском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибла супружеская пара и их внучка, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Тела погибших с признаками отравления угарным газом обнаружили пожарные в ночь на 29 июля, когда тушили пожар. 

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки, очаг находился на веранде, в месте подключения морозильных камер в удлинитель.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы для установления точных причин возгорания и гибели жертв пожара.

Теги
Пожар Красноярский край уголовное дело
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