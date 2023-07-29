СК: в Красноярском крае при пожаре из-за замыкания проводки погибла семья из трех человек

В Красноярском крае при пожаре погибла семейная пара и их внучка

В Дзержинском районе Красноярского края в результате пожара в жилом доме погибла супружеская пара и их внучка, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Тела погибших с признаками отравления угарным газом обнаружили пожарные в ночь на 29 июля, когда тушили пожар.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки, очаг находился на веранде, в месте подключения морозильных камер в удлинитель.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следователи осмотрели место происшествия, назначены экспертизы для установления точных причин возгорания и гибели жертв пожара.