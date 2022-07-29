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Летевший из Грозного в Москву борт развернулся из-за индикатора давления

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Грозного во Внуково, развернулся над Каспийским морем и летит обратно в сторону чеченской столицы, свидетельствуют данные Flightradar. В пресс-службе Utair сообщили РБК, что у самолета сработала индикация давления в салоне.

«На рейсе Грозный-Москва сработала индикация давления в салоне. В интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. м и вернуться в аэропорт вылета. Ожидается штатная посадка», — сказали в авиакомпании. Там добавили, что с пассажирами и экипажем все в порядке.

Борт, по данным Flightradar, выполнял рейс ЮТ 562. На онлайн-табло Внуково указано, что самолет должен был прибыть в 18:10, но «не вылетел». Теперь борт ожидается в 19:21.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта Внуково, направил запрос авиакомпании UTair.

Материал дополняется

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Юлия Выродова Юлия Выродова
UTair Грозный Чечня Внуково самолет
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