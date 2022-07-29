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Обвинившая Боба Дилана в сексуальном насилии американка отозвала иск

Истец, известная как Джей Си, утверждала, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Боба Дилана весной 1965 года
Боб Дилан (справа)
Боб Дилан (справа) (Фото: Christopher Polk / Getty Images )

Американка, обвинившая американского певца Боба Дилана в сексуальном насилии, отозвала иск, пишет Billboard со ссылкой на адвоката исполнителя Орина Снайдера. Имя женщины не раскрывалось, она известна как Джей си (JC).

«Мы рады, что истец отказался от этой придуманной адвокатами фикции и что дело было прекращено по преюдиции», — сказал Орин.

Прекращение дела по преюдиции в данном случае означает, что дело закрыто «навсегда» и Джей Си не сможет подать новый иск против Дилана на тех же основаниях, поясняет издание. Отзыв иска последовал после того, как сторона защиты обвинила адвокатов истицы в уничтожении улик.

Адвокаты Джей Си не ответили на запрос Billboard.

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Неназванная женщина, упоминаемая в деле как Джей Си, из штата Коннектикут подала иск против Дилана в августе 2021 года. Она утверждала, что певец в течение шести недель подвергал ее сексуальному насилию в отеле «Челси» в Нью-Йорке весной 1965 года. Истице на тот момент было 12 лет, отмечалось в иске. Певец также якобы давал ей алкоголь и наркотики.

Адвокаты певца назвали иск «наглым вымогательством, которое маскируют под судебный процесс» и заявили, что обвинения не соответствуют действительности.

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Журнал The Rolling Stone со ссылкой на биографов Дилана и свидетельства тех лет писал, что большую часть апреля 1965 года Дилан провел на гастролях на Западном побережье США, а весь май — за границей. С 30 апреля по 10 мая он был в туре по Великобритании, после чего отправился в отпуск в Португалию, а затем приехал в Лондон, где лечился в больнице после того, как заболел в поездке.

Клинтон Хейлин, автор книги «Двойная жизнь Боба Дилана: чувство беспокойства и голода» и эксперт по Дилану, указывает, что единственное «окно», когда певец мог быть в Нью-Йорке, выпадает на середину апреля, но исполнитель мог быть там не больше дня или двух. При этом, утверждает Хейлин, всегда, когда Дилан был в Нью-Йорке, он останавливался у своего менеджера в Нижнем Манхэттене, а не в отеле «Челси».

Боб Дилан — американский певец, художник и актер. В 1960-х его песни Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin’ стали гимнами борьбы за гражданские права и движения против войны США во Вьетнаме. За тексты своих песен Дилан удостоен Нобелевской премии по литературе (2016). В списке наград певца 12 премий «Грэмми», а также «Оскар» и «Золотой глобус» за песню Things Have Changed к фильму «Вундеркинды» (2000).

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Кирилл Соколов
Боб Дилан изнасилование домогательства суд
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