Режиссера «Ералаша» приговорили к 14 годам за изнасилование ребенка
Солнцевский районный суд Москвы приговорил режиссера-постановщика «Ералаша» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие в отношении ребенка, говорится в сообщении пресс-службы московских судов. Он осужден по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
«Приговором Солнцевского районного суда г. Москвы от 21 июля 2022 года Белостоцкий И.Д. (генеральный директор НКО «Кот») признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии следствия, жертвой сексуального насилия со стороны Белостоцкого стал малолетний мальчик, находящийся в беспомощном состоянии, указывает прокуратура Москвы. Изнасилование произошло в ноябре 2018 года в московской квартире режиссера.
Следственный комитет предъявил обвинение Белостоцкому в ноябре 2021 года. Изначально он проходил по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Тогда же выяснилось, что он находится под стражей с октября 2020 года.
Илья Белостоцкий родился в 1973 году в Челябинске. В 2004 году окончил ВГИК. В том же году Белостоцкий был назначен членом Гильдии кинорежиссеров России. Он работал режиссером-постановщиком в тележурнале «Ералаш» и сериале «След». Согласно данным СПАРК, Белостоцкий является директором НКО «Кот» (Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кинообъединение тюменцев»).
После предъявления обвинений Белостоцкому пресс-служба «Ералаша» сообщала, что давно его не видели и узнали о ситуации из СМИ. Там также заявили, что для режиссеров в киножурнале предусмотрена разовая проектная занятость, а на площадке съемки организованы максимально безопасно в присутствии законных представителей детей-актеров.