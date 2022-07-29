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В Канаде активисты прервали мессу папы римского из-за доктрины XV века

На мессе в Канаде несколько протестующих развернули баннер с требованием к папе римскому Франциску отменить доктрину открытия, которая позволяла европейцам захватывать земли коренных народов и тем самым оправдывает колониализм, сообщает Reuters.

Баннер с надписью «отменить доктрину» держали представители коренных народов, они развернули его в сторону прихожан, при этом папа, который начинал службу, стоял за баннером. Уже через две с половиной минуты активисты были вынуждены свернуть его по требованию охранников. Однако, как пишет Reuters, участники акции считают, что смогли доставить свое сообщение обществу и главе церкви.

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Папа римский Франциск

Речь идет о совокупности указов католической церкви, которые вместе называют «доктриной открытия». Считается, что начало ее развитию положила булла (средневековый папский документ) Dum Diversas папы Николая V, который в 1452 году разрешил португальцам завоевывать нехристиан и отправлять их в «вечное рабство». Доктриной пользовались различные государства, чтобы узаконить захват земель коренных народов.

Папа римский прибыл в Канаду, по его словам, с «покаянным паломничеством». Он уже принес публичные извинения коренным народам «за зло, совершенное столькими христианами».

Это не первая попытка коренных народов обратить внимание католической церкви на «доктрину открытия». Например, писала газета The Washington Post, в 2014 году в письме к папе римскому сестра Морин Фидлер попросила понтифика отказаться от церковных документов, связанных с доктриной. Как указывает издание, коренные народы пытаются бороться за отмену данных документов с 1980-х годов, при этом Ватикан заявлял, что последующие церковные указы и извинения понтификов доказывают, что церковь более не поддерживает доктрину.

Теги
Папа Римский Франциск Канада
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