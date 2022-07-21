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Пожар в жилом доме на Ленинском проспекте потушили

Пожар, который произошел в 8-этажном доме на юго-западе Москвы, ликвидировали спустя четыре часа с сообщения о возгорании, передает МЧС.

Возгорание площадью 1 тыс. кв. м, которое произошло на крыше дома, ликвидировали в 3:18. Сообщение о пожаре поступило в 23:07, а локализовать его удалось в 00:52.

«В тушении пожара принимали участие 44 единицы техники, 142 человека, в том числе техника экстренных служб города и вертолет Московского авиационного центра, который произвел 9 сбросов воды», — говорится в сообщении ведомства.

В жилом доме на Ленинском проспекте в Москве загорелась крыша
Общество

Пожар произошел по адресу: Ленинский проспект, дом 40. Из дома эвакуировали порядка 400 человек, одного спасли из лифта. Сначала горела крыша здания, однако позднее, по словам очевидцев, огонь перекинулся на квартиры на верхних этажах. Из-за пожара перекрыли часть Ленинского проспекта.

По данным прокуратуры, возгорание произошло в чердачном помещении жилого дома. Информации о пострадавших не было.

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