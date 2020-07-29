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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в столице скончались еще 12 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число умерших в Москве выросло до 4446 человек. 

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется. 

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