Пандемия коронавируса , 29 июл, 23:10
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В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в столице скончались еще 12 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число умерших в Москве выросло до 4446 человек.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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