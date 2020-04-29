Мизулина объяснила проверку СК сообщений о ее двойном гражданстве

Сенатор пояснила, что попросила правоохранительные органы провести проверку по факту сознательного распространения «фейковой» и клеветнической информации

Елена Мизулина (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Материалы о возможном совершении в отношении заместителя главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулиной преступлений, предусмотренных статьями 128.1 («Клевета») и 319 («Оскорбление представителя власти») были переданы в Следственный комитет после проверки, проведенной ГУ МВД Москвы. Об этом заявила РБК сама Мизулина.

Ранее в среду ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что СК начал проверку в связи с публикациями о наличии у Мизулиной двойного гражданства. В свою очередь Telegram-канал Baza уточнил, что СК ищет авторов опубликованного в январе сообщения в Telegram-канале «Небожена», в котором утверждалось, что у Мизулиной есть вид на жительство в Бельгии.

«В середине января мною был направлен запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения «фейковой» и клеветнической информации о наличии у меня двойного гражданства», — сообщила РБК через свою пресс-службу Мизулина.

По ее словам, Генпрокуратура передала запрос в МВД, после чего московская полиция провела свою проверку и выявила признаки преступлений, предусмотренных статьями 128.1 и 319 УК.

«В связи с тем, что расследование о преступлениях, совершенных в отношении лиц в связи с их профессиональной деятельностью, определенных п.1 части 1 статьи 447 УПК РФ производится следователями СК России, 28 февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК РФ по Москве», — пояснила сенатор.