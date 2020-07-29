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СМИ сообщили об обысках в компании миллиардера Букато

Это связано с подозрением в мошенничестве и неуплате налогов, но уголовное дело будет возбуждено после анализа результатов следственных действий, узнала газета «Коммерсантъ»
Игорь Букато
Игорь Букато (Фото: dodon_igor / Twitter)

В офисах петербургской группы компаний «Возрождение» миллиардера Игоря Букато прошли обыски: силовики искали свидетельства хищения и отмывания бюджетных средств, а также неуплаты налогов, пишет газета «Коммерсантъ».

В следственных действиях участвовали сотрудники управления К службы экономической безопасности ФСБ, регионального УФСБ, а также налоговики, в том числе из центрального аппарата ФНС. Обыски прошли в шести офисах «Возрождения». Компании группы участвовали в строительстве объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, мостов.

По информации на сайте «Возрождения», на рынке дорожного строительства Санкт-Петербурга и России группа работает в течение 30 лет. «Основным направлением деятельности входящих в партнерство компаний является строительство дорог и мостов, комплексное благоустройство с применением натурального камня, все виды ландшафтных работ и озеленения. За это время специалистами НП «ГПСК «Возрождение» были выполнены работы по реконструкции, мощению и благоустройству большинства улиц и знаковых площадей центральной части Санкт-Петербурга», — указано на сайте.

Силовики пришли с обысками в коммерческие МРЭО ГИБДД в Петербурге
Общество
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Последний сданный объект в Петербурге — реконструированный Зеленый мост длиной 30 м и шириной 38 м (реконструкция закончена 15 июля 2020 года) через реку Мойку, говорится в сообщении компании.

Как рассказал один из источников газеты, сейчас органы ФНС для выявления факта ухода от налогов используют технологии больших данных. «Таким образом, анализируя получаемую информацию и добросовестность налогоплательщика, ФНС России также может оценить характер расходов компании и при необходимости передать эти сведения правоохранительным и контрольно-надзорным органам», — пояснил собеседник издания.

Решение о возбуждении уголовного дела на основе собранных материалов будет принимать Следственный комитет.

В пресс-службе группы «Возрождение» РБК сказали, что называть визит силовиков и налоговиков обыском некорректно. «Определенные бухгалтерские документы были отданы сотрудниками беспрепятственно. Но это касается их интереса, связанного с налогами. Заметим, что в постановлении ФСБ было прямо указано, что фактов говорить о нарушении статьи 199 УК недостаточно», — ответили в пресс-службе. Там уточнили, что такие запросы — привычная процедура для крупных компаний, таких как «Возрождение».

По данным издания «Деловой Петербург», состояние Букато в 2017 году оценивалось в 10,7 млрд руб., а в 2018-м — в 3,7 млрд руб.

РБК направил запросы в ЦОС ФСБ, в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в пресс-службы ФНС и ГК «Возрождение».

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина
Теги: обыски, Санкт-Петербург, строительство
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