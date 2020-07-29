СМИ сообщили об обысках в компании миллиардера Букато

Это связано с подозрением в мошенничестве и неуплате налогов, но уголовное дело будет возбуждено после анализа результатов следственных действий, узнала газета «Коммерсантъ»

Игорь Букато (Фото: dodon_igor / Twitter)

В офисах петербургской группы компаний «Возрождение» миллиардера Игоря Букато прошли обыски: силовики искали свидетельства хищения и отмывания бюджетных средств, а также неуплаты налогов, пишет газета «Коммерсантъ».

В следственных действиях участвовали сотрудники управления К службы экономической безопасности ФСБ, регионального УФСБ, а также налоговики, в том числе из центрального аппарата ФНС. Обыски прошли в шести офисах «Возрождения». Компании группы участвовали в строительстве объектов в аэропортах Домодедово и Пулково, федеральных и региональных трасс, мостов.

По информации на сайте «Возрождения», на рынке дорожного строительства Санкт-Петербурга и России группа работает в течение 30 лет. «Основным направлением деятельности входящих в партнерство компаний является строительство дорог и мостов, комплексное благоустройство с применением натурального камня, все виды ландшафтных работ и озеленения. За это время специалистами НП «ГПСК «Возрождение» были выполнены работы по реконструкции, мощению и благоустройству большинства улиц и знаковых площадей центральной части Санкт-Петербурга», — указано на сайте.

Последний сданный объект в Петербурге — реконструированный Зеленый мост длиной 30 м и шириной 38 м (реконструкция закончена 15 июля 2020 года) через реку Мойку, говорится в сообщении компании.