При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

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В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, предает ТАСС.

«Погибла одна женщина 1944 года рождения», — заявил он.

ДТП произошло на пересечении улиц Ставропольской и Краснодонской 20 июля. В ГУ МВД сообщили, что автобус допустил наезд на препятствие. Источники ТАСС и «Интерфакса» говорили, что водитель автобуса не справился с управлением и въехал в остановку, на которой стояли люди.