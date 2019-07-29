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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания. В нем школьники старших классов московских и подмосковных школ будут проходить недельные сборы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны. Планируется, что раз в год в течение недели старшеклассники московских и подмосковных школ будут проходить в нем учебные сборы.

Стоимость строительства — 4 млрд руб., сообщил источник в военном ведомстве. «Строительство будет [осуществляться] на деньги Москвы и Подмосковья — по 2 млрд из каждого бюджета», — уточнил он. Закладка первого камня центра состоится уже в сентябре.

«Будет ли это [обучение школьников в патриотическом центре] в рамках обязательной программы или добровольно, пока обсуждается», — рассказал собеседник РБК.

Политика
Патриотический зам для Шойгу: кто стал новым куратором «Юнармии»

Другой источник в Минобороны рассказал, что старшеклассники в свободное от учебы время будут приезжать на неделю для прохождения учебных сборов по основам военной службы.

В пресс-службе Минпросвещения на просьбу РБК прокомментировать это сообщение ответили, что вопросы военной подготовки находятся в сфере компетенции Минобороны. РБК также направил запросы в пресс-службы Минобороны, департамента образования и науки Москвы, в департамент строительства Москвы и министерство образования Московской области.

Как возвращали НВП в школы

В советские годы начальная военная подготовка (НВП) была обязательным предметом в школах. Целью НВП было дать школьникам и учащимся ПТУ представление о военной службе и военном деле, а также обучить базовым навыкам обращения с оружием, средствами индивидуальной защиты и перевязочными материалами.

НВП вводилась с девятого класса, обучению подлежали юноши и девушки допризывного и призывного возраста. Преподавателями в основном становились отставные офицеры. В среднем в одну неделю полагалось два урока НВП. Предмет отменили в начале 1990-х годов — его вытеснили «Основы безопасности жизнедеятельности».

Минобороны не первый раз лоббирует возвращение НВП в школы, но безуспешно.

«Ранее создали [военно-патриотическое] движение «Юнармия», которое стало массовым и практически повсеместным. В рамках этого движения, скорее всего, и пытаются вернуть элементы начальной военной подготовки», — рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский.

Политика
В парке «Патриот» прошел второй слет движения юнармейцев

«Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Ее задачей является «патриотическое воспитание россиян» в возрасте от восьми до 18 лет.

В 2017 году в ответ на предложение депутата Госдумы Алексея Журавлева восстановить начально-военную подготовку в школах Шойгу заявил, что предмет должен оставаться факультативным. «Мы не должны милитаризировать страну бесконечно. Мы должны заниматься патриотическим воспитанием», — сказал тогда министр.

На сегодняшний день в «Юнармию» вступили более 550 тыс. школьников. Движение возглавляет депутат Госдумы летчик-космонавт Роман Романенко. В Минобороны «Юнармию» курирует Главное военно-политическое управление, которое подчиняется заместителю министра Андрею Картаполову.

По мнению опрошенных РБК политологов, движение выполняет сразу несколько задач. Для Шойгу это пиар и укрепление имиджа, для лидеров и членов движения — социальный лифт, для государства — инструмент, помогающий воспитывать лояльное правительству подрастающее поколение.

Юные патриоты, к примеру, принимали участие в организованной Минобороны реконструкции штурма Рейхстага два года назад. «Взятие Берлина» в подмосковном парке «Патриот» наблюдали около 8 тыс. человек. Для реконструкции использовались реальные образцы отреставрированной немецкой и советской бронетехники. С 2017 года «Юнармия» является постоянным участником Парада Победы.

Автор: Инна Сидоркова
При участии: Полина Звездина, Евгения Кузнецова
Теги: Минобороны, «Патриот», Москва, Подмосковье, Сергей Шойгу
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