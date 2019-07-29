Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников

В парке «Патриот» появится центр военно-патриотического воспитания. В нем школьники старших классов московских и подмосковных школ будут проходить недельные сборы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны. Планируется, что раз в год в течение недели старшеклассники московских и подмосковных школ будут проходить в нем учебные сборы.

Стоимость строительства — 4 млрд руб., сообщил источник в военном ведомстве. «Строительство будет [осуществляться] на деньги Москвы и Подмосковья — по 2 млрд из каждого бюджета», — уточнил он. Закладка первого камня центра состоится уже в сентябре.

«Будет ли это [обучение школьников в патриотическом центре] в рамках обязательной программы или добровольно, пока обсуждается», — рассказал собеседник РБК.

Другой источник в Минобороны рассказал, что старшеклассники в свободное от учебы время будут приезжать на неделю для прохождения учебных сборов по основам военной службы.