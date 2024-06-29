Нашедший помощь для военных на свалке ростовчанин сообщил о деле на себя

22 января Закутний заявил, что обнаружил свалку с помощью в Амвросиевке в ДНР. В аппарате правительства региона говорили о проведении проверки по факту обнаружения военных курток, самодельных носилок и медикаментов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В отношении жителя Ростовской области, дальнобойщика Александра Закутнего, который ранее обнаружил гуманитарную помощь для военных на свалке, возбудили уголовное дело, рассказал он ростовскому порталу 161.ru. Со слов Закутнего, его обвинили по ст. 222 УК (незаконное хранение боеприпасов). Уголовное дело против него возбудили 3 июня.

«Продолжается тема по поводу мусорки в Амвросиевке. На меня завели уголовное дело. <...> В сейфе моем нашли пачку охотничьих патронов, которую я просто забыл выбросить», — рассказал мужчина.

По данным издания, в справке дознания указано, что Закутний сам вынес 18 гильз патронов калибра 7,62 мм, они стали признанными вещественными доказательствами, которое позже правоохранители прикрепили к обвинению в незаконном хранении боеприпасов.

Закутний рассказал, что у него было ружье и карабин, последний он продал в 2018 году, а пачка патронов осталась в сейфе. После изменения законодательства можно было хранить оружие вместе с боеприпасами в сейфе, а про отдельный сейф с патронами он забыл — на них была просрочена лицензия.

По словам мужчины, после обнаружения гуманитарной помощи правоохранители не раз допрашивали его и жителей Амвросиевки (находится в ДНР примерно в 15 км от границы с Ростовской областью и примерно в 70 км от Донецка), которые указали волонтеру на находку. Его вызывали в Следственный комитет, прокуратуру и ФСБ. В начале июня в доме у Александра и его супруги Светланы дважды провели обыски. По информации издания, супруги являются волонтерами и возят гуманитарную помощь военнослужащим в Донбасс.

РБК обратился за комментарием в ростовские управления СК и ФСБ и в прокуратуру региона.

Впервые о том, что в Амвросиевке появилась свалка с гуманитарной помощью, 22 января сообщил 161.ru со ссылкой на Закутнего. В разговоре с изданием он уточнял, что были выброшены куртки, резиновые сапоги и ящик писем и рисунков детей для военных. 23 января депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина подтвердила РБК информацию об обнаружении гумпомощи на свалке.

В аппарате правительства ДНР в середине февраля рассказали РБК, что в регионе проводится проверка по факту обнаружения военных курток, самодельных носилок и медикаментов с истекшим сроком годности на Амвросиевском полигоне.