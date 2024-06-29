Роспотребнадзор начал расследование после отравления 30 детей в Пензе
Роспотребнадзор по Пензенской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по случаю острой кишечной инфекции у детей в детском оздоровительном лагере «Белка», сообщили в ведомстве.
«Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические мероприятия в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции у детей в ДОЛ «Белка», которые находятся под амбулаторным наблюдением», — написали там.
Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора обследовала все лица, которых могло затронуть отравление, отобрали пробы пищевой продукции и сырья для исследования, обследовали персонал и санитарное состояние лагеря.
В Роспотребнадзоре выявили, что трех работников пищеблока допустили к работе без обязательного обследования на рото-норо-энтеровирусы. Сотрудников незамедлительно отстранили от работы.
Ведомство сообщило, что «в связи с выявленными нарушениями приняты административные меры в отношении юридических лиц».
Днем 29 июня прокуратура Железнодорожного района Пензы объявила об организации проверки в центре «Белка» после массового обращения за медицинской помощью отдыхающих детей 27–28 июня. По предварительным данным, более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие. Медработники лагеря поместили некоторых из них в изолятор.
В пресс-службе министерства образования Пензенской области чуть позже сообщили, что в связи с поступившими данными 28 июня в детский центр приехали представители прокуратуры, Роспотребнадзора и министерства образования региона. 28 и 29 июня детей также осматривали врачи из городской детской поликлиники. «Сведения о массовом отравлении детей не нашли подтверждения», — указало ведомство.
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