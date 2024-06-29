В Сербии у посольства Израиля полицейского ранили из арбалета

Полицейский застрелил нападавшего. Первого с раной шеи увезли в больницу

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Мужчина из арбалета выстрелил в полицейского, который охранял посольство Израиля в Белграде, сообщил вице-премьер Сербии, министр внутренних дел Ивица Дачич.

«Сегодня около 11:00 (12:00 мск) неизвестный, личность которого устанавливается, выстрелил из арбалета в сотрудника жандармерии, дежурившего на охране посольства Израиля, попав ему в шею», — рассказал он.

Полицейский применил оружие в целях самообороны и застрелил нападавшего. Раненного силовика в сознании доставили в больницу, где ему проведут операцию по извлечению стрелы из шеи.

«Все обстоятельства нападения и возможные мотивы выясняются», — добавил вице-премьер.

Полицейский является сотрудником жандармерии — организованного подразделения Управления полиции при МВД Сербии, которое планирует, подготавливает и исполняет самые сложные задачи в сфере безопасности по всей территории страны.