В Сербии у посольства Израиля полицейского ранили из арбалета
Мужчина из арбалета выстрелил в полицейского, который охранял посольство Израиля в Белграде, сообщил вице-премьер Сербии, министр внутренних дел Ивица Дачич.
«Сегодня около 11:00 (12:00 мск) неизвестный, личность которого устанавливается, выстрелил из арбалета в сотрудника жандармерии, дежурившего на охране посольства Израиля, попав ему в шею», — рассказал он.
Полицейский применил оружие в целях самообороны и застрелил нападавшего. Раненного силовика в сознании доставили в больницу, где ему проведут операцию по извлечению стрелы из шеи.
«Все обстоятельства нападения и возможные мотивы выясняются», — добавил вице-премьер.
Полицейский является сотрудником жандармерии — организованного подразделения Управления полиции при МВД Сербии, которое планирует, подготавливает и исполняет самые сложные задачи в сфере безопасности по всей территории страны.
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