Михаил Барышников рассказал о письмах отцу после побега из СССР
Артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников, эмигрировавший из Советского Союза на Запад в 1974 году, рассказал в интервью газете The New York Times, что написал несколько писем отцу Николаю Барышникову после того, как уехал из страны, тот не ответил ни на одно.
Отец Барышникова был офицером и преподавал военную топографию в Военно-воздушной академии в Риге, где балетмейстер и родился.
«Я отправил ему два или три письма, в которых говорилось: «Не беспокойся обо мне, у меня все в порядке, надеюсь, дома все здоровы». Он так и не ответил. А вскоре он ушел из жизни, в 1980 году», — рассказал балетмейстер.
На вопрос, беспокоился ли он о том, что его бегство из СССР может навредить отцу, Барышников ответил: «Я знал, что КГБ будет его спрашивать, причастен ли он к этому и напишет ли он мне письмо или что-то в этом роде. Он ничего не сделал. Я должен сказать: «Спасибо, папа. Спасибо, что не склонился». Он отказался отправить мне письмо и просить меня вернуться».
По его словам, он не думает, что когда-либо вернется в Россию. Барышников назвал себя «пацифистом и антифашистом».
Михаил Барышников — всемирно известный артист балета. В 1964 году он поступил в Ленинградское хореографическое училище, а уже с 1967 года был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне — Мариинский театр), где стал солистом. В 1974 году во время гастролей в Канаде Барышников решил не возвращаться в СССР. Страна предоставила Барышникову политическое убежище, затем он эмигрировал в США. Более 20 лет проработал в Американском театре балета, прошел путь от солиста до директора.
В кино Барышников дебютировал в 1968 году. Его первым фильмом стал «Город и песня» (1968). В США артист был номинирован на премию «Оскар» за роль в «Поворотном пункте» (1977). Также он снимался в сериалах. Одна из самых известных ролей — художник Александр Петровский в сериале «Секс в большой городе» (2003–2004). В 2005 году балетмейстер основал Центр искусств Барышникова в Нью-Йорке, который возглавляет по сей день.
В ноябре 2022 года Барышников получил награду Королевской академии танца Великобритании за «огромный вклад в балетное искусство и мир танца».
В марте того же года, после начала военных действий на Украине, артист призвал «не возлагать бремя политических решений страны на плечи артистов и спортсменов, родственники которых могут быть уязвимы на родине». «Для людей, которые находятся в такой уязвимой позиции, нейтралитет — уже мощное высказывание», — отметил он тогда.
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