Михаил Барышников рассказал о письмах отцу после побега из СССР

Отец Барышникова умер вскоре после того, как тот эмигрировал из СССР. Балетмейстер рассказал, что отец отказался писать ему и просить вернуться. «Я должен сказать: «Спасибо, папа. Спасибо, что не склонился», — отметил он

Михаил Барышников (Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников, эмигрировавший из Советского Союза на Запад в 1974 году, рассказал в интервью газете The New York Times, что написал несколько писем отцу Николаю Барышникову после того, как уехал из страны, тот не ответил ни на одно.

Отец Барышникова был офицером и преподавал военную топографию в Военно-воздушной академии в Риге, где балетмейстер и родился.

«Я отправил ему два или три письма, в которых говорилось: «Не беспокойся обо мне, у меня все в порядке, надеюсь, дома все здоровы». Он так и не ответил. А вскоре он ушел из жизни, в 1980 году», — рассказал балетмейстер.

На вопрос, беспокоился ли он о том, что его бегство из СССР может навредить отцу, Барышников ответил: «Я знал, что КГБ будет его спрашивать, причастен ли он к этому и напишет ли он мне письмо или что-то в этом роде. Он ничего не сделал. Я должен сказать: «Спасибо, папа. Спасибо, что не склонился». Он отказался отправить мне письмо и просить меня вернуться».

По его словам, он не думает, что когда-либо вернется в Россию. Барышников назвал себя «пацифистом и антифашистом».