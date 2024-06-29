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Михаил Барышников рассказал о письмах отцу после побега из СССР

Отец Барышникова умер вскоре после того, как тот эмигрировал из СССР. Балетмейстер рассказал, что отец отказался писать ему и просить вернуться. «Я должен сказать: «Спасибо, папа. Спасибо, что не склонился», — отметил он
Михаил Барышников
Михаил Барышников (Фото: Aaron Schwartz / Consolidated News Photos / Global Look Press)

Артист балета, балетмейстер и актер Михаил Барышников, эмигрировавший из Советского Союза на Запад в 1974 году, рассказал в интервью газете The New York Times, что написал несколько писем отцу Николаю Барышникову после того, как уехал из страны, тот не ответил ни на одно.

Отец Барышникова был офицером и преподавал военную топографию в Военно-воздушной академии в Риге, где балетмейстер и родился.

«Я отправил ему два или три письма, в которых говорилось: «Не беспокойся обо мне, у меня все в порядке, надеюсь, дома все здоровы». Он так и не ответил. А вскоре он ушел из жизни, в 1980 году», — рассказал балетмейстер.

На вопрос, беспокоился ли он о том, что его бегство из СССР может навредить отцу, Барышников ответил: «Я знал, что КГБ будет его спрашивать, причастен ли он к этому и напишет ли он мне письмо или что-то в этом роде. Он ничего не сделал. Я должен сказать: «Спасибо, папа. Спасибо, что не склонился». Он отказался отправить мне письмо и просить меня вернуться».

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По его словам, он не думает, что когда-либо вернется в Россию. Барышников назвал себя «пацифистом и антифашистом».

Михаил Барышников — всемирно известный артист балета. В 1964 году он поступил в Ленинградское хореографическое училище, а уже с 1967 года был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне — Мариинский театр), где стал солистом. В 1974 году во время гастролей в Канаде Барышников решил не возвращаться в СССР. Страна предоставила Барышникову политическое убежище, затем он эмигрировал в США. Более 20 лет проработал в Американском театре балета, прошел путь от солиста до директора.

В кино Барышников дебютировал в 1968 году. Его первым фильмом стал «Город и песня» (1968). В США артист был номинирован на премию «Оскар» за роль в «Поворотном пункте» (1977). Также он снимался в сериалах. Одна из самых известных ролей — художник Александр Петровский в сериале «Секс в большой городе» (2003–2004). В 2005 году балетмейстер основал Центр искусств Барышникова в Нью-Йорке, который возглавляет по сей день.

В ноябре 2022 года Барышников получил награду Королевской академии танца Великобритании за «огромный вклад в балетное искусство и мир танца».

В марте того же года, после начала военных действий на Украине, артист призвал «не возлагать бремя политических решений страны на плечи артистов и спортсменов, родственники которых могут быть уязвимы на родине». «Для людей, которые находятся в такой уязвимой позиции, нейтралитет — уже мощное высказывание», — отметил он тогда.

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Елена Чернышова
Михаил Барышников СССР балет
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