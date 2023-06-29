В движении электричек Горьковского направления в Москве произошел сбой

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 16:05
Ростовская полиция рассказал об изъятых после ЧВК гранатометах и БТРах Политика, 21:02
За Жижеком и Бодрийяром: главные роли Ивана Янковского РБК и Okko, 20:49
Россиянка уступила первой ракетке мира в 1/4 финала турнира в Германии Спорт, 20:47
ФСБ задержала жительницу Луганска по подозрению в шпионаже Политика, 20:46
WSJ узнала о близости США к передаче Украине ATACMS с дальностью 300 км Политика, 20:43
Вышел новый трейлер второй части «Дюны» Life, 20:27
«Зенит» сообщил о приобретении еще одного бразильца Спорт, 20:22
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 20:18
Посланник папы римского встретился с патриархом Кириллом Политика, 20:15
В движении электричек Горьковского направления в Москве произошел сбой Общество, 20:06
Российский хоккеист второй раз за год сменил клуб в НХЛ Спорт, 20:00
Акции Virgin Galactic упали на 14% после первого коммерческого полета Инвестиции, 19:59
Столтенберг назвал сожжение Корана оскорбительным, но не противозаконным Политика, 19:53
Грета Тунберг и Майк Пенс встретились с Зеленским в Киеве Политика, 19:34
Общество ,  
0 

В движении электричек Горьковского направления в Москве произошел сбой

МЖД: электрички Горьковского направления опаздывают из-за сбоя в Кусково
Отправление из Москвы электричек Горьковского направления задерживается из-за остановки электропоезда на станции Кусково, предупредили в МЖД
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В работе пригородного сообщения на Горьковском направлении в Москве произошел сбой, время опоздания поездов составляет до одного часа, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги.

«В настоящее время в пути задерживаются пригородные поезда Горьковского направления. Время опоздания до одного часа», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Там уточнили, что «ранее по техническим причинам на станции Кусково был остановлен электропоезд».

Железнодорожники принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Не сервисе Tutu.ru появилось предупреждение о задержках в движении электричек.

«Внимание! С 17:55 до 18:40 было приостановлено движение по 1 пути участка Реутов — Кусково (на Москву), из-за этого примерно до 21 часа (и далее до окончания движения по отдельным поездам) ожидаются задержки отправления поездов от Курского вокзала в область», — гласит объявление, опубликованное в расписании движения электричек с Курского вокзала.

Читайте на РБК Pro
Как россиянину купить квартиру в Европе в условиях санкций
Как разработчик мозговых имплантов Илона Маска подорожал до $7 млрд
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Компании массово урезают бонусы. Что нужно знать о перкцессии

В апреле 2023 года задержки в движении электропоездов возникли на Казанском направлении. Тогда в МЖД объяснили, что это было связано с модернизацией объектов энергоснабжения от Люберец до Бронниц. Работы были необходимы для запуска МЦД-4 от Зеленограда до Раменского.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам», — говорилось тогда в сообщении МЖД.

Железнодорожники пообещали, что с 5 по 27 апреля работы на участке будут идти круглосуточно, что позволит провести их «в сжатые сроки».

Авторы
Теги
Мария Бородаевская Мария Бородаевская, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
пригородные электрички Курский вокзал Горьковское направление
Материалы по теме
Кадры столкновения электрички и такси в Подмосковье
Общество
В Подмосковье сошли с рельсов два вагона электрички
Общество
Электричка сбила вышку работавшей на путях под Калугой бригады
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter