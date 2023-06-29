В движении электричек Горьковского направления в Москве произошел сбой

Отправление из Москвы электричек Горьковского направления задерживается из-за остановки электропоезда на станции Кусково, предупредили в МЖД

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В работе пригородного сообщения на Горьковском направлении в Москве произошел сбой, время опоздания поездов составляет до одного часа, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги.

«В настоящее время в пути задерживаются пригородные поезда Горьковского направления. Время опоздания до одного часа», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Там уточнили, что «ранее по техническим причинам на станции Кусково был остановлен электропоезд».

Железнодорожники принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Не сервисе Tutu.ru появилось предупреждение о задержках в движении электричек.

«Внимание! С 17:55 до 18:40 было приостановлено движение по 1 пути участка Реутов — Кусково (на Москву), из-за этого примерно до 21 часа (и далее до окончания движения по отдельным поездам) ожидаются задержки отправления поездов от Курского вокзала в область», — гласит объявление, опубликованное в расписании движения электричек с Курского вокзала.

В апреле 2023 года задержки в движении электропоездов возникли на Казанском направлении. Тогда в МЖД объяснили, что это было связано с модернизацией объектов энергоснабжения от Люберец до Бронниц. Работы были необходимы для запуска МЦД-4 от Зеленограда до Раменского.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам», — говорилось тогда в сообщении МЖД.

Железнодорожники пообещали, что с 5 по 27 апреля работы на участке будут идти круглосуточно, что позволит провести их «в сжатые сроки».