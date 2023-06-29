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Движение «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово приостановили

Движение «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово приостановили из-за схода грузовых вагонов
В Домодедово посоветовали пассажирам «планировать поездки с учетом сложившейся ситуации». На станции Бирюлево-Товарная сошли с рельсов шесть грузовых вагонов
Фото: nashe_domodedovo / VK
Фото: nashe_domodedovo / VK

Движение поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Домодедово приостановлено из-за схода грузовых вагонов на станции Бирюлево-Товарная, сообщили в компании.

«Добраться до аэропорта можно на экспресс-автобусе 1185 от метро «Домодедовская». О восстановлении графика движения сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Как рассказали РБК в РЖД, на станции Бирюлево-Товарная сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом, движение по станции приостановили.

Движение «Аэроэкспрессов» в аэропорт Домодедово приостановили
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«Ожидаются задержки пассажирских/пригородных поездов Павелецкого направления и Аэроэкспрессов в аэропорт «Домодедово», — заявили в РЖД. На место отправили два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская, создан оперативный штаб.

В Домодедово рекомендовали планировать поездки с учетом ситуации, а также напомнили, что помимо экспресс-автобуса в аэропорт можно доехать на автобусе № 308 от станции метро «Домодедовская», маршрутными такси.

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Ранее «Аэроэкспресс» сообщила, что 1 и 2 июля поезда не будут ходить в аэропорт Внуково и обратно с Киевского вокзала из-за плановых работ на железной дороге.
 

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Аэроэкспресс Домодедово РЖД
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