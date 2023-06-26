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«Аэроэкспресс» отменил поезда во Внуково и обратно 1 и 2 июля

«Аэроэкспрессы» не будут ходить во Внуково и обратно 1 и 2 июля из-за работ на путях
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Поезда «Аэроэкспресс» не будут ходить в аэропорт Внуково и обратно 1 и 2 июля из-за плановых работ на железной дороге. Об этом сообщается на сайте транспортной компании.

3 июля электрички продолжат ходить по стандартному расписанию каждый час. До тех пор пассажирам посоветовали добираться на метро, а затем на автобусах.

На поездах «Аэроэкспресс» можно добраться от Киевского вокзала до Внуково и обратно с остановкой на платформе Аминьевская. Время в пути составляет около 35 минут. Станция «Аэроэкспресса» во Внуково находится напротив терминала A.

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