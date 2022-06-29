В загсах запланировали заменить бумажные документы на электронные

В органах загс планируется ввести реестровую модель, при которой выписки выдаются в электронном виде, а бумажный носитель составляется лишь по желанию заявителя

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Минюст планирует с 2023 года перевести загсы на реестровую модель: выписки будут производиться в электронном виде без получения бумажного носителя, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме, передает «Интерфакс».

«Мы сейчас очень активно развиваем систему загсов. У нас к середине 2023 года планы по переходу к совершенно новой модели, так называемая реестровая модель, которая будет означать буквально следующее: теперь нашим гражданам не придется получать свидетельства на бумажном носителе, а все у нас будет в электронном виде», — пояснил он.

Выписку на бумажном носителе можно будет получить по желанию заявителя.

В мае в России родители впервые зарегистрировали рождение ребенка удаленно, без посещения загса. Медицинское свидетельство было оформлено в электронном виде и позже поступило в личный кабинет матери на портале госуслуг. Эти данные использовались для предзаполнения заявления о рождении, после чего родители их подтвердили, и загс зарегистрировал рождение без их личного присутствия.

Гербовое свидетельство о рождении родители также могут получить при личном обращении в загс.

С 1 марта в России граждане также могут получать свидетельства о смерти родственников в электронном формате.