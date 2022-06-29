Ученые оценили опасность штамма конго-крымской геморрагической лихорадки

По словам экспертов вирус ККГЛ давно распространен на территории России. Его штаммы не сильно различаются. Кроме того, он не передается от человека к человеку

Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) находится на территории России сотни лет, поводов для беспокойства нет. Об этом заявил РБК директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, д.м.н. Александр Лукашев, комментируя обнаружение в России нового штамма лихорадки.

«Поводов для беспокойства населения нет. Этот вирус был на территории нашей страны уже сотни лет, разные его варианты различаются не принципиально, и это открытие представляет в первую очередь научный интерес», — пояснил эксперт.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с РБК рассказал, что вирус передается только от животных к человеку (укусами клещей или при контакте с выделениями больных животных) и не передается от человека к человеку.

«Это ограничивает его распространение, и новые штаммы вряд ли могут иметь повышенную контагиозность. В настоящее время никаких предпосылок для вспышки ВККГЛ нет, и вирус должен оставаться предметом обеспокоенности специалистов, а не широкой общественности», — отметил Аграновский.

В Сеченовском университете 28 июня сообщили, что российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге страны.

Читайте на РБК Pro Pro Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить Расстройства пищевого поведения: как их распознать и лечить Статьи Pro «Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России «Черная метка»: что пишут зарубежные СМИ о дефолте в России Прогнозы Pro ОКР: что это за расстройство и как его лечат ОКР: что это за расстройство и как его лечат Статьи Pro Ошибки в срочных договорах, которые суд не простит работодателю Ошибки в срочных договорах, которые суд не простит работодателю Инструкции Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы

Симптомами вируса являются повышение температуры, мышечные боли, головная боль, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету). Может наблюдаться тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания. Через два-четыре дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части с определяемой гепатомегалией (увеличением печени). При этом летальность от данного вида лихорадки составляет 30%, отмечают ученые.

Вирус ККГЛ получил широкое распространение в ряде африканских стран, на Балканах, на Ближнем Востоке, а также в некоторых государствах Азии.