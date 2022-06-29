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Ученые оценили опасность штамма конго-крымской геморрагической лихорадки

По словам экспертов вирус ККГЛ давно распространен на территории России. Его штаммы не сильно различаются. Кроме того, он не передается от человека к человеку

Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) находится на территории России сотни лет, поводов для беспокойства нет. Об этом заявил РБК директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, д.м.н. Александр Лукашев, комментируя обнаружение в России нового штамма лихорадки.

«Поводов для беспокойства населения нет. Этот вирус был на территории нашей страны уже сотни лет, разные его варианты различаются не принципиально, и это открытие представляет в первую очередь научный интерес», — пояснил эксперт.

В России обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки
Общество
Фото:Siepmann / imageBROKER.com / Global Look Press

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с РБК рассказал, что вирус передается только от животных к человеку (укусами клещей или при контакте с выделениями больных животных) и не передается от человека к человеку.

«Это ограничивает его распространение, и новые штаммы вряд ли могут иметь повышенную контагиозность. В настоящее время никаких предпосылок для вспышки ВККГЛ нет, и вирус должен оставаться предметом обеспокоенности специалистов, а не широкой общественности», — отметил Аграновский.

В Сеченовском университете 28 июня сообщили, что российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки на юге страны.

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Симптомами вируса являются повышение температуры, мышечные боли, головная боль, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету). Может наблюдаться тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания. Через два-четыре дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части с определяемой гепатомегалией (увеличением печени). При этом летальность от данного вида лихорадки составляет 30%, отмечают ученые.

Вирус ККГЛ получил широкое распространение в ряде африканских стран, на Балканах, на Ближнем Востоке, а также в некоторых государствах Азии. 

Авторы
Теги
Роман Котерев
ученые новости вирус

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