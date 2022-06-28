В России обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

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Российские специалисты обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге страны. Об этом заявили в пресс-службе Сеченовского университета, передает «РИА Новости».

«На юге России обнаружена новая линия вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ)», — говорится в исследовании.

В исследовании принимали участие сотрудники Сеченовского университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в Санкт-Петербурге и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Вирус ККГЛ получил широкое распространение в ряде африканских стран, на Балканах, на Ближнем Востоке, а также в некоторых государствах Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он передается людям в основном от клещей и домашнего скота. От человека человеку он может передаваться при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями.

Его симптомами являются повышение температуры, мышечные боли, головная боль, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету). Может наблюдаться тошнота, рвота, диарея, боль в области живота и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания. Через два-четыре дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части с определяемой гепатомегалией (увеличением печени). Летальность от данного вида лихорадки составляет 30%.