Минкомсвязь предложила подключить «Авито», ЦИАН и «Авто.ру» к госуслугам

Это должно повысить безопасность и укрепить доверие между пользователями на площадках. В перспективе в таком шаге заинтересовано само ведомство, поскольку он позволил бы повысить популярность самих «Госуслуг», считают эксперты

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Минкомсвязь предлагает агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства. Участие в эксперименте подтвердили сервис поиска недвижимости ЦИАН и торговая площадка «Авито». О перспективности таких планов заявил портал покупки-продажи машин «Авто.ру».

По планам, использование ЕСИА для аутентификации пользователей позволит снизить уровень мошенничества на таких площадках, выросший после введения самоизоляции. Эксперимент продлится год начиная с 1 июля. Участие в нем для интернет-площадок будет добровольным и бесплатным. Однако в пресс-службе ведомства отметили, что последним может потребоваться доработка собственных систем.

«Авто.ру» сообщил, что считает перспективной возможность регистрации с помощью портала «Госуслуги». Схожий проект площадка уже реализует вместе с мэрией Москвы с весны 2020 года, запустив возможность регистрации с помощью портала mos.ru. В «Авито» полагают, что инициатива может облегчить внутренний документооборот, а также сделать удобнее и безопаснее взаимодействие пользователей. О том, что с помощью такого механизма может усилиться безопасность и укрепиться доверие между пользователями, говорят ЦИАН и сервис объявлений «Юла».

В Минкомсвязи утверждают, что власти не получат доступ к данным пользователей через подобный механизм. Опрошенные изданием эксперты говорят, что ведомство может быть заинтересовано в реализации проекта для повышения узнаваемости платформы «Госуслуги» и активности ее пользователей. Директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев полагает, что в перспективе использование аутентификации пользователей через «Госуслуги» могло бы использоваться для сбора статистической информации.

РБК направил запрос в пресс-службу Минкомсвязи.