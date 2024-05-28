 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Уголовные дела о клевете предложили продолжать после примирения сторон

Верховный суд выступил за продолжение дел о клевете после примирения сторон
Верховный суд предложил исключить прекращение уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств после примирения сторон, а также изменить их категорию на частно-публичную. Факт инцидента будут доказывать правоохранители
Здание Верховного суда Российской Федерации
Здание Верховного суда Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Верховный суд разработал законопроект, который предлагает исключить прекращение уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК) после примирения сторон, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). В инстанции считают, что это позволит учесть все обстоятельства произошедшего и сведений об обвиняемом.

Документ в том числе подразумевает изменение категории таких дел с частного обвинения на частно-публичное, что переносит обязанность доказать факт инцидента с пострадавшего на правоохранительные органы. Действующее законодательство допускает прекращение уголовного дела в случае неявки в суд без уважительной причины истца, который должен самостоятельно поддерживать обвинение.

В случае оправдания подсудимого судебные расходы возмещает пострадавший, а при примирении сторон — одна или обе стороны, тогда как по делам публичного и частно-публичного обвинения в таких случаях издержки возмещаются за счет федерального бюджета, отметили в инстанции.

«Предлагаемые в проекте изменения уголовно-процессуального законодательства направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека», — считают авторы инициативы. В Верховном суде добавили, что поправки также позволят «обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы».

Суд обязал телеграм-канал Mash выплатить Криду ₽350 тыс. за клевету
Общество
Егор Крид

В 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств осудили 24 человека, а за квалифицированные виды этого правонарушения (ч. 2–5 ст. 128.1 УК) — 41 человека. 89 фигурантов таких дел примирились с истцами, оправдательный приговор прозвучал в отношении 239 человек. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов по стране

В ЕС ввели новый режим санкций в отношении России

На Украине закроют театр из-за того, что почти всех актеров забрали по мобилизации

Эрдоган предложил разработать новую турецкую Конституцию.

В Мытищах на штрафстоянке сгорели девять автомобилей. Видео

Мирзиеев встретил Владимира Путина в президентском дворце в Ташкенте. Видео

МИД предложил исключить «Талибан» из списка террористов в России

Apple пояснила внезапное возникновение в iPhone ранее удаленных фото

Названы официальные цены на кроссовер XCite X-cross 7

Названы районы Москвы с наибольшим приростом цен на вторичное жилье

Фонды денежного рынка vs. накопительные счета. Что выгоднее?

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Верховный суд Россия клевета уголовное дело
Материалы по теме
Суд обязал телеграм-канал Mash выплатить Криду ₽350 тыс. за клевету
Общество
Медиаменеджера осудили за клевету на Михалкова из-за видео о вырубке леса
Общество
Прокурор запросила Навальному штраф в ₽950 тыс. за клевету на ветерана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 96,3 (-0,79) Инвестиции, 27 мая, 16:36 Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 88,69 (-1,02) Инвестиции, 27 мая, 16:36
«Би-2» отменила выступление в Казахстане Общество, 12:55
Лукашенко назвал информационную войну прелюдией к горячей Политика, 12:53
Эволюция франчайзинга: как инновации изменят индустрию РБК Франшизы, 12:52
В Петербурге раскрыли ОПГ, легализовавшую сотни мигрантов Общество, 12:45
МИД Польши объяснил ограничения на передвижение российских дипломатов Политика, 12:41
Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы Общество, 12:34
В Ярославской области полицейские изъяли более 158 кг мефедрона Общество, 12:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности Политика, 12:30
«Черный ящик»: как ИИ прогнозирует рост портфеля на бирже Pro, 12:29
Ученица Плющенко сменила спортивное гражданство Спорт, 12:27
В мэрии анонсировали строительство трех домов по реновации на юге Москвы Город, 12:24
Врачи допустили Майка Тайсона до боя с 27-летним блогером Спорт, 12:19
Министр обороны Украины призвал НАТО закрыть небо над западом страны Политика, 12:11
Тедеско не вызвал Куртуа в сборную Бельгии на Евро-2024 Спорт, 12:09