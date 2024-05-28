Уголовные дела о клевете предложили продолжать после примирения сторон

Верховный суд выступил за продолжение дел о клевете после примирения сторон

Верховный суд предложил исключить прекращение уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств после примирения сторон, а также изменить их категорию на частно-публичную. Факт инцидента будут доказывать правоохранители

Здание Верховного суда Российской Федерации (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Верховный суд разработал законопроект, который предлагает исключить прекращение уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 128.1 УК) после примирения сторон, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). В инстанции считают, что это позволит учесть все обстоятельства произошедшего и сведений об обвиняемом.

Документ в том числе подразумевает изменение категории таких дел с частного обвинения на частно-публичное, что переносит обязанность доказать факт инцидента с пострадавшего на правоохранительные органы. Действующее законодательство допускает прекращение уголовного дела в случае неявки в суд без уважительной причины истца, который должен самостоятельно поддерживать обвинение.

В случае оправдания подсудимого судебные расходы возмещает пострадавший, а при примирении сторон — одна или обе стороны, тогда как по делам публичного и частно-публичного обвинения в таких случаях издержки возмещаются за счет федерального бюджета, отметили в инстанции.

«Предлагаемые в проекте изменения уголовно-процессуального законодательства направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека», — считают авторы инициативы. В Верховном суде добавили, что поправки также позволят «обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы».

В 2023 году за клевету без отягчающих обстоятельств осудили 24 человека, а за квалифицированные виды этого правонарушения (ч. 2–5 ст. 128.1 УК) — 41 человека. 89 фигурантов таких дел примирились с истцами, оправдательный приговор прозвучал в отношении 239 человек. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.