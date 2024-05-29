 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Роспотребнадзор рассказал, когда работа сокращается на 4 часа из-за жары

Роспотребнадзор посоветовал сокращать рабочий день в жару
При повышении температуры воздуха в помещении выше 28,5°C следует уменьшать продолжительность рабочего дня на час. На улице рекомендуется работать с перерывами. И пить в течение дня подсоленную воду или витаминизированные напитки
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора советуют сокращать продолжительность рабочего дня на один-четыре часа, если температура воздуха в офисе без кондиционера достигает от 28,5 до 30,5°C жары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При наличии кондиционера рекомендовано поддерживать температуру в рабочем помещении на уровне 24-25°C.

МЧС предупредило москвичей о трех днях сильной жары
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В ведомстве отметили, что жара приводит к ухудшению условий труда, и особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.

Поэтому специалисты советуют:

  • если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, сократить рабочий день на 1 час;
  • если достигла 29°C — на 2 часа;
  • если комната нагрелась до 30,5°C — на 4 часа.

На улице при жаре от 32,5°C непрерывно можно работать только по 15-20 минут, а затем необходим отдых продолжительностью до 12 минут в прохладном помещении.

Также Роспотребнадзор напомнил о питьевом режиме в жаркую погоду, при котором вода или чай должны быть температурой +10-15°C и всегда под рукой. Руководству организаций следует предусмотреть выдачу сотрудникам подсоленной воды, минеральной щелочной воды, обезжиренного молока, молочная сыворотка, а также соков, витаминизированных напитков или кислородно-белковых коктейлей, добавили в службе.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Авторы
Теги
Мария Гусарова
Роспотребнадзор рабочий день жара рекомендации
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 17:06
«Локомотив» объявил об уходе третьего футболиста за день Спорт, 18:00
Динамичность Нью-Йорка и уют Афин: все – о ЖК нового формата в Москве РБК и Метрополия, 18:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:53
Кассационный суд отклонил жалобу Галкина по делу о статусе иноагента Политика, 17:51
Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова Политика, 17:48
Себя показать: почему важно участвовать в индийских бизнес-выставках Отрасли, 17:46
Путин подписал закон о повышении штрафов за некачественные ЖКУ Недвижимость, 17:46
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
Во Франции задержали 10 чеченцев в рамках масштабной полицейской операции Политика, 17:45
Путин подписал закон об электронной передаче клиентских данных брокерами Инвестиции, 17:44
Налоговые изменения от Минфина: как они повлияют на рынок и инвесторов Инвестиции, 17:36
Агент заявил, что Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» из соцсетей Спорт, 17:31
Захарова назвала свою версию обысков в офисах Европарламента Политика, 17:30
Андрей Кириленко: «Баскетбол в полной тишине вызывает сильное чувство» Стиль, 17:29
Госдеп США не стал исключать применения американского оружия по России Политика, 17:27