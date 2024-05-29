Роспотребнадзор рассказал, когда работа сокращается на 4 часа из-за жары

При повышении температуры воздуха в помещении выше 28,5°C следует уменьшать продолжительность рабочего дня на час. На улице рекомендуется работать с перерывами. И пить в течение дня подсоленную воду или витаминизированные напитки

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора советуют сокращать продолжительность рабочего дня на один-четыре часа, если температура воздуха в офисе без кондиционера достигает от 28,5 до 30,5°C жары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При наличии кондиционера рекомендовано поддерживать температуру в рабочем помещении на уровне 24-25°C.

В ведомстве отметили, что жара приводит к ухудшению условий труда, и особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.

Поэтому специалисты советуют:

если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, сократить рабочий день на 1 час ;

; если достигла 29°C — на 2 часа ;

; если комната нагрелась до 30,5°C — на 4 часа.

На улице при жаре от 32,5°C непрерывно можно работать только по 15-20 минут, а затем необходим отдых продолжительностью до 12 минут в прохладном помещении.

Также Роспотребнадзор напомнил о питьевом режиме в жаркую погоду, при котором вода или чай должны быть температурой +10-15°C и всегда под рукой. Руководству организаций следует предусмотреть выдачу сотрудникам подсоленной воды, минеральной щелочной воды, обезжиренного молока, молочная сыворотка, а также соков, витаминизированных напитков или кислородно-белковых коктейлей, добавили в службе.