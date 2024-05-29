Роспотребнадзор рассказал, когда работа сокращается на 4 часа из-за жары
Специалисты Роспотребнадзора советуют сокращать продолжительность рабочего дня на один-четыре часа, если температура воздуха в офисе без кондиционера достигает от 28,5 до 30,5°C жары. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
При наличии кондиционера рекомендовано поддерживать температуру в рабочем помещении на уровне 24-25°C.
В ведомстве отметили, что жара приводит к ухудшению условий труда, и особенно сложно приходится тем, кто работает на открытом воздухе или в помещениях без климатического оборудования.
Поэтому специалисты советуют:
- если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает 28,5°C, сократить рабочий день на 1 час;
- если достигла 29°C — на 2 часа;
- если комната нагрелась до 30,5°C — на 4 часа.
На улице при жаре от 32,5°C непрерывно можно работать только по 15-20 минут, а затем необходим отдых продолжительностью до 12 минут в прохладном помещении.
Также Роспотребнадзор напомнил о питьевом режиме в жаркую погоду, при котором вода или чай должны быть температурой +10-15°C и всегда под рукой. Руководству организаций следует предусмотреть выдачу сотрудникам подсоленной воды, минеральной щелочной воды, обезжиренного молока, молочная сыворотка, а также соков, витаминизированных напитков или кислородно-белковых коктейлей, добавили в службе.
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