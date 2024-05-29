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В Евпатории пропал свет

В Евпатории частично пропало электричество
Евпатория
Евпатория (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В Евпатории частично пропал свет, сообщило «Крымэнерго». 

Отключения электричества затронули также несколько населенных пунктов в городском округе Феодосия: поселок Орджоникидзе и села Подгорное и Южное.

Кроме того, электричества нет в четырех селах Ленинского района.

Аварийные бригады решают проблему. Других деталей предприятие не привело.

Как заявили в администрации Евпатории, в результате аварии на электросетях обесточены оказались десять трансформаторных подстанций города.

С 28 мая в Крыму действует штормовое предупреждение. На полуострове прогнозируются местами сильные ливни, грозы и шквалистый ветер до 15-20 м/с.

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