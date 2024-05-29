В Евпатории пропал свет
В Евпатории частично пропал свет, сообщило «Крымэнерго».
Отключения электричества затронули также несколько населенных пунктов в городском округе Феодосия: поселок Орджоникидзе и села Подгорное и Южное.
Кроме того, электричества нет в четырех селах Ленинского района.
Аварийные бригады решают проблему. Других деталей предприятие не привело.
Как заявили в администрации Евпатории, в результате аварии на электросетях обесточены оказались десять трансформаторных подстанций города.
С 28 мая в Крыму действует штормовое предупреждение. На полуострове прогнозируются местами сильные ливни, грозы и шквалистый ветер до 15-20 м/с.
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