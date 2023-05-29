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Общество ,  
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Разработчику «ЭпиВакКороны» назначили нового руководителя

Врио руководителя научного центра «Вектор» назначили Александра Агафонова
На пост врио руководителя центра «Вектор» назначили Александра Агафонова, который участвовал в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов. Предыдущего главу центра Максютова уволили 17 мая
Александр Агафонов
Александр Агафонов (Фото: vector.nsc.ru)

Врио руководителя Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспортребнадзора назначен Александр Агафонов. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении центра.

Агафонов ранее занимал пост заместителя гендиректора по научной работе. Он также имеет степень доктора биологических наук. Он работает в «Векторе» с 1983 года и принимал участие в разработке четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов. Агафонов награжден Орденом Пирогова и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

17 мая стало известно об увольнении гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова в связи с утратой доверия. Приказ глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала 16 мая, трудовой договор с Максютовым расторгли 18 мая.

Источники «Коммерсанта» говорили, что одной из причин для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

Глава пресс-службы центра Никита Каньшин заверил, что «Вектор» продолжит исполнять свои обязательства и ученые в «Векторе» «как работали, так и будут работать».

«Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. В научном центре хранится вирус оспы и разрабатываются вакцины. «Вектор» создал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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Группа ученых под руководством кандидата медицинских наук Антона Барчука усомнилась в эффективности этой вакцины. По их данным, «ЭпиВакКорона» стала единственной российской вакциной, эффективность которой не удалось подтвердить. В «Векторе» указали на малую выборку, отметив, что результатам исследования нельзя доверять.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова, София Прохорчук София Прохорчук
Вектор руководство

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