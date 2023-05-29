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Общество ,  
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Экс-замминистра культуры признала вину в злоупотреблении полномочиями

Бывшая замминистра культуры Ярилова признала вину в злоупотреблении полномочиями
Ольга Ярилова
Ольга Ярилова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Бывшая заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, арестованная по делу о злоупотреблении полномочиями, признала вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Ярилова признала вину в совершенном преступлении и содействует органам предварительного расследования», — говорится в документе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу суда и СК России.

19 апреля Ярилову задержали по делу о хищении бюджетных средств с использованием фиктивных «Пушкинских карт». Оно расследуется с марта. По версии СК, в 2022 году жители Московского региона Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов организовали массовое приобретение билетов, но никаких культурно-массовых мероприятий не проводили. Таким образом они похитили более 200 млн руб. Их арестовали.

В отношении Яриловой возбуждено дело по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями), ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Басманный суд арестовал ее до 16 июня.

Ольга Ярилова заняла пост заместителя министра культуры в 2018 году. В сентябре 2022 года она ушла с должности по собственному желанию.

Программу «Пушкинская карта» запустили в сентябре 2021 года. Благодаря ей школьники, студенты и учащиеся колледжей от 14 до 22 лет получают на карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение культурных учреждений в России.

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Теги
Минкультуры злоупотребления полномочиями признание вины Ольга Ярилова

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