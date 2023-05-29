На Ставрополье задержали мошенников за организацию фиктивных ДТП

ФСБ и СК разоблачили масштабную схему с фиктивными ДТП в Ставропольском крае

Организованная преступная группа из экспертов-техников и оценщиков автотранспорта организовывала инсценировки ДТП, формировала выплатные дела и направляла их в страховые компании, которые признавали ДТП страховыми случаями

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Ставропольском крае следователи пресекли деятельность организованной преступной группы из 30 человек, похищавшей средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, в группу входили эксперты-техники, оценщики автотранспорта и другие лица. В период с декабря 2020 года по октябрь 2021 года они организовывали инсценировки ДТП, которые якобы приводили к повреждению автомобилей.

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После этого участники группы, несмотря на отсутствие реального ущерба, оценивали его стоимость, формировали выплатные дела и направляли их в «Росгосстрах» и другие компании для получения компенсации. При этом сотрудники, не зная о фиктивном характере ДТП, признавали их страховыми случаями и производили выплаты. Участники преступной группы получали средства на банковские карты.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 159.5 УК (Мошенничество в сфере страхования).

Однако при попытке очередного хищения на сумму более 1,8 млн руб. группа не смогла довести преступление до конца, так как «Росгосстрах» принял решение об отказе в выплате на основании экспертных заключений о несоответствии фактических повреждений машин заявленным обстоятельствам ДТП.

Один из участников группы Игорь Резеньков был задержан при попытке пересечь госграницу в пункте Верхний Ларс. Также были задержаны программист и бухгалтер. Суд арестовал подозреваемых. Следователи разыскивают других соучастников.

Также были проведены обыски и изъяты значительное количество банковских карт, мобильные телефоны, персональные компьютеры и печатное оборудование для изготовления специальной продукции на автомобили.

Общий оборот средств на банковских картах фигурантов составляет более 1,5 млрд руб. У участников группы арестовали недвижимое имущество, автомобили премиум-класса и банковские счета.