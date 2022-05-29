Умер ведущий программы «Правила жизни» Алексей Бегак

Бегаку было 62 года. Помимо работы телеведущим он долгое время занимался живописью и за свою жизнь успел написать около сотни картин, которые сейчас представлены в частных и корпоративных коллекциях по всему миру

Алексей Бегак (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российский художник и телеведущий Алексей Бегак умер в воскресенье на 63-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на платформе «Смотрим», принадлежащей медиахолдингу ВГТРК.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня (29 мая) на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала «Россия—Культура» Алексей Бегак <...> О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно», — сказано в сообщении.

Информацию о смерти телеведущего также подтвердил актер Леонид Ярмольник. «Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать», — рассказал он ТАСС.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве в семье артистов балета Большого театра. Окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова. Долгое время работал в качестве художника-иллюстратора, архитектора и дизайнера. В период с 1992 по 2011 год Бегак написал около сотни картин, которые сейчас представлены в частных и корпоративных коллекциях в России, США, Японии, Англии, Германии.

Позднее Бегак решил связать свою жизнь с архитектурой. Он стал работать над проектированием домов. Первые его проекты были связаны с его собственным домом. Первым проектом Бегака на телевидении стала передача «С новым домом!», про ремонт и дизайн помещений.

Кроме того, он вел программу «Правила жизни», посвященную привычкам и традициям, негласным нормам, которые пронизывают жизнь человека. В 2014 году Бегак стал соведущим третьего сезона проекта «Большая опера» на телеканале «Россия—Культура». Позднее он стал ведущим интеллектуальной игры «Гений». Шоу является российской адаптацией одноименного проекта BBC, которая выходит на британские экраны уже больше 45 лет.