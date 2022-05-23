Умерла актриса Наталья Величко

Актриса Наталья Величко скончалась 21 мая на 82-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни, сообщается на сайте «Императорского православного палестинского общества» (ИППО), членом которого являлась Величко.

«Члены Общества навсегда запомнят Наталью Яковлевну как доброго и душевного человека, замечательную актрису отечественного театра и кино», — говорится в сообщении ИППО.

Величко родилась в 1941 году в городе Фрунзе (сейчас — Бишкек). Она училась в Московском дирижерско-хоровом училище, затем во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК), где получила и актерское, и режиссерское образование. С 1965 по 1992 год служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Впервые снялась в кино в 1963 году, в фильме «Тишина». Также известна по ролям в картинах «Щит и меч», «Это было в разведке», «Поворот». Всего актриса сыграла более чем в 30 фильмах. В 1985 году ей присвоили звание Заслуженной артистки РСФСР.

С 2011 года она принимала активное участие в работе ИППО, ее муж Николай Лисовой был заместителем председателя общества. Величко активно помогала супругу в его научной и общественной деятельности.