Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации

Сохранить бесхозные памятники можно только при содействии частного сектора, уверен министр культуры. Такие объекты, считает Мединский, нужно «вовлекать в хозяйственный оборот» и делать из них частные жилые дома, рестораны и отели

Владимир Мединский (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы. Такую точку зрения глава ведомства выразил на совещании, передает «РИА Новости». Из таких объектов министр предложил делать рестораны, частные жилые дома и гостиницы.

Подобный сценарий, уверен Мединский, — единственное «спасение» для таких памятников. «Там, где государственных денег не хватает, да и не надо их там тратить, значит, надо вовлекать частников», — уточнил он.

Подобные объекты культуры, добавил Мединский, нужно вовлекать «в реальную жизнь, в хозяйственный оборот». Преобразование бесхозных памятников в гостиницы, рестораны, частные жилые дома, «сделанные по современным требованиям», и усадьбы вообще может стать «изюминкой страны», считает глава ведомства. «Как в Европе — средневековые замки, у нас — усадьбы», — сравнил министр, заметив, что «нигде в мире такого нет».

При этом, полагает Мединский, «важно, чтобы памятники не разрушались и не перестраивались». Все охранные обязательства должны сохраняться, заявил глава Минкультуры. Ведомство, продолжил он, на протяжении многих лет пытается изменить законодательство, чтобы культурные памятники восстанавливались не только при помощи госбюджета, но и с участием предпринимателей.