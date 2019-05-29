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Мединский предложил приватизировать здания-памятники для реставрации
Сохранить бесхозные памятники можно только при содействии частного сектора, уверен министр культуры. Такие объекты, считает Мединский, нужно «вовлекать в хозяйственный оборот» и делать из них частные жилые дома, рестораны и отели
Владимир Мединский (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Министр культуры Владимир Мединский заявил о необходимости «сделать все», чтобы культурные памятники, «которые находятся в бесхозном состоянии», были приватизированы. Такую точку зрения глава ведомства выразил на совещании, передает «РИА Новости». Из таких объектов министр предложил делать рестораны, частные жилые дома и гостиницы.

Подобный сценарий, уверен Мединский, — единственное «спасение» для таких памятников. «Там, где государственных денег не хватает, да и не надо их там тратить, значит, надо вовлекать частников», — уточнил он.

Подобные объекты культуры, добавил Мединский, нужно вовлекать «в реальную жизнь, в хозяйственный оборот». Преобразование бесхозных памятников в гостиницы, рестораны, частные жилые дома, «сделанные по современным требованиям», и усадьбы вообще может стать «изюминкой страны», считает глава ведомства. «Как в Европе — средневековые замки, у нас — усадьбы», — сравнил министр, заметив, что «нигде в мире такого нет».

При этом, полагает Мединский, «важно, чтобы памятники не разрушались и не перестраивались». Все охранные обязательства должны сохраняться, заявил глава Минкультуры. Ведомство, продолжил он, на протяжении многих лет пытается изменить законодательство, чтобы культурные памятники восстанавливались не только при помощи госбюджета, но и с участием предпринимателей.

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Чтобы инвесторы вкладывались в такие проекты, уверен министр, необходимо пересмотреть законодательные требования к сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия. Сейчас, уточнил Мединский, эти нормы настолько «сложные и запутанные», что «если следовать каждой букве каждого рода требований, то инвесторы никогда ничего не обретут, кроме головной боли и чудовищных затрат».

«Давайте сделаем все, чтобы памятники приватизировались, потому что приватизация памятников, которые находятся в бесхозном состоянии, есть их спасение», — резюмировал глава ведомства.

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Осенью прошлого года Минкультуры внесло на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предполагал изменения в федеральных законах о концессионных соглашениях и о государственно-частном партнерстве. Предполагается, что инициатива позволит привлекать частных инвесторов к реставрации объектов культурного наследия. Разработать ее, признавала замглавы Минкультуры Алла Манилова, сотрудников ведомства «сподвигла необходимость спасения дворцово-паркового ансамбля «Ропша» под Санкт-Петербургом (прежде он принадлежал дому Романовых). Реставрацию этого объекта, указывала чиновница, планируется поручить «Роснефти».

В феврале законопроект в первом чтении одобрили в Госдуме.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Владимир Мединский, культурные памятники, Приватизация
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