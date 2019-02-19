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В Госдуме поддержали идею привлечения частников к реставрации памятников
Разработать такую норму Минкультуры побудила необходимость «спасения» паркового ансамбля «Ропша» под Петербургом. О готовности проведения соответствующих работ за свой счет заявляла «Роснефть»
Бывшая царская загородная резиденция в Ропше (Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС)

Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект, который, в частности, позволит передать «Роснефти» на реставрацию дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Санкт-Петербургом (прежде он принадлежал дому Романовых). Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Инициатива, в частности, позволит привлекать частных инвесторов к реставрации объектов культурного наследия. Согласно документу, механизм концессионных соглашений (о государственно-частном партнерстве) будет распространен на памятники истории и культуры.

В Думу соответствующий документ, разработанный Минкультуры, был внесен осенью прошлого года правительством.

В январе, представляя законопроект на заседании комитета Госдумы по собственности​, замглавы министерства Алла Манилова признала: к подготовке такой инициативы представителей ведомства «сподвигла необходимость спасения очень знакового для России и самого крупного из руинированных объектов культурного наследия нашей страны — дворцово-паркового ансамбля «Ропша». «Мы не скрываем этого», — отмечала Манилова.

Дворец Романовых, по ее словам, планируется передать для реставрации «Роснефти». Бюджету такие работы обошлись бы более чем в 5 млрд руб., отмечала чиновница, подчеркивая, что нефтяная компания согласилась отремонтировать «Ропшу» за свой счет.

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Дворец для «Роснефти»: что происходит с бывшей усадьбой Романовых в Ропше

Подобный проект Манилова также назвала «самым крупным» среди потенциальных проектов такого рода. «Чтобы осуществить такой уникальный проект, необходимо внести изменения в федеральный закон о концессионных соглашениях и в федеральный закон о государственно-частном партнерстве», — поясняла замглавы Минкультуры.

О том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин и министр культуры Владимир Мединский попросили президента Владимира Путина передать «Ропшу» в долгосрочную аренду нефтяной компании, в 2016 году сообщали «Ведомости». Главе государства, по данным издания, они тогда направили письмо. В нем отмечалось, что сейчас «Ропша» находится под управлением Государственного музея-заповедника «Петергоф», однако его бюджет ограничен, и он не может самостоятельно спонсировать воссоздание дворцово-паркового ансамбля.

Политика
«Роснефть» объяснила смысл планов арендовать бывшую усадьбу Романовых

Информацию о том, что «Роснефть» рассматривает возможность участия в реставрации «Ропши», позже подтвердили в пресс-службе компании. Подобный шаг там объяснили желанием сделать вклад в сохранение культурного наследия. О «проработке юридической схемы», которая позволила бы инвестору минимизировать сопутствующие расходы и «вложить максимальные средства», рассказывали также в Минкультуры.

Ропшинский дворец — бывший дворец Романовых. Он входит в состав памятника всемирного наследия «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников». Дворец ведет свою историю от усадьбы, устроенной Петром I. Известно, что строительство здания началось еще в 1725 году. Спустя несколько лет после этого по поручению Елизаветы Петровны на территории усадьбы появился еще комплекс построек и были обустроены Нижний и Верхний сады. Проект ансамбля выполнил архитектор Франческо Растрелли.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Роснефть», Госдума, династия Романовых
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Дворец для «Роснефти»: что происходит с бывшей усадьбой Романовых в Ропше
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