В Госдуме поддержали идею привлечения частников к реставрации памятников

Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект, который, в частности, позволит передать «Роснефти» на реставрацию дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Санкт-Петербургом (прежде он принадлежал дому Романовых). Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Инициатива, в частности, позволит привлекать частных инвесторов к реставрации объектов культурного наследия. Согласно документу, механизм концессионных соглашений (о государственно-частном партнерстве) будет распространен на памятники истории и культуры.
В Думу соответствующий документ, разработанный Минкультуры, был внесен осенью прошлого года правительством.
В январе, представляя законопроект на заседании комитета Госдумы по собственности, замглавы министерства Алла Манилова признала: к подготовке такой инициативы представителей ведомства «сподвигла необходимость спасения очень знакового для России и самого крупного из руинированных объектов культурного наследия нашей страны — дворцово-паркового ансамбля «Ропша». «Мы не скрываем этого», — отмечала Манилова.
Дворец Романовых, по ее словам, планируется передать для реставрации «Роснефти». Бюджету такие работы обошлись бы более чем в 5 млрд руб., отмечала чиновница, подчеркивая, что нефтяная компания согласилась отремонтировать «Ропшу» за свой счет.