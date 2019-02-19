В Госдуме поддержали идею привлечения частников к реставрации памятников

В Госдуме поддержали идею привлечения частников к реставрации памятников

Разработать такую норму Минкультуры побудила необходимость «спасения» паркового ансамбля «Ропша» под Петербургом. О готовности проведения соответствующих работ за свой счет заявляла «Роснефть»

Бывшая царская загородная резиденция в Ропше (Фото: Александр Чиженок / Интерпресс / ТАСС)

Нижняя палата парламента одобрила в первом чтении законопроект, который, в частности, позволит передать «Роснефти» на реставрацию дворцово-парковый ансамбль «Ропша» под Санкт-Петербургом (прежде он принадлежал дому Романовых). Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Инициатива, в частности, позволит привлекать частных инвесторов к реставрации объектов культурного наследия. Согласно документу, механизм концессионных соглашений (о государственно-частном партнерстве) будет распространен на памятники истории и культуры.

В Думу соответствующий документ, разработанный Минкультуры, был внесен осенью прошлого года правительством.

В январе, представляя законопроект на заседании комитета Госдумы по собственности​, замглавы министерства Алла Манилова признала: к подготовке такой инициативы представителей ведомства «сподвигла необходимость спасения очень знакового для России и самого крупного из руинированных объектов культурного наследия нашей страны — дворцово-паркового ансамбля «Ропша». «Мы не скрываем этого», — отмечала Манилова.

Дворец Романовых, по ее словам, планируется передать для реставрации «Роснефти». Бюджету такие работы обошлись бы более чем в 5 млрд руб., отмечала чиновница, подчеркивая, что нефтяная компания согласилась отремонтировать «Ропшу» за свой счет.