Кабмин разрешил платить пенсии в рублях россиянам, живущим за границей

Если получению средств пенсионерами за границей мешают ограничения, их зачислят на счет в российском банке. Ранее в посольстве России в Латвии сообщили об отказе банков обслуживать счета российских пенсионеров

Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС)

Россиянам, которые живут за границей, и которым не может быть выплачены пенсия или иные выплаты из-за санкций, могут получить их в рублях, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«[Выплату в таком случае произведут] путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», — сказано в постановлении правительства.

Чтобы получить выплату по этой схеме, указано в документе, следует обратиться с письменным или электронным заявлением в осуществляющие выплаты ведомства. В обращении должны быть указаны реквизиты российского счета.

Выплаты, механизмы которых оказались под санкциями, приостановят до получения заявления.

Если такое заявление будет получено, либо если экономические меры, которые мешают переводить выплаты по прежней схеме, будут сняты, говорится в постановлении правительства, перечисление денег начнется с первого числа следующего месяца с доплатой за все прошлое время. Кроме того, в случае снятия ограничительных мер, мешающих перевести выплаты россиянам за границу, получатели могут выразить желание получать средства по прежней схеме.

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О проблемах с выплатами пенсий в конце апреля заявило, в частности, российское посольство в Латвии. В дипмиссии указали, что западные санкции прежде всего негативно влияют на благополучие «рядовых граждан, представителей наименее защищенных слоев». В качестве примера в посольстве сообщили о об отказе ряда латвийских банков обслуживать счета получателей пенсий, которым они поступают из российских банков.

«Тысячи людей преклонного возраста рискуют лишиться единственного источника средств к существованию. Многие фактически будут поставлены на грань выживания», — описали ситуацию в российском посольстве в Латвии.

В дипмиссии призвали «не доводить дело до гуманитарной катастрофы».

В конце апреля президент Владимир Путин пообещал принять в скором времени «конкретные решения», которые позволят внепланово проиндексировать пенсии, МРОТ и социальных пособий. Он призвал членов парламента тщательно отработать необходимые правовые механизмы.

Помощник президента Максим Орешкин в середине апреля рассказал, что российский бюджет по итогам первого квартала оказался в «рекордном профиците», оценив ситуацию в экономике страны словами «с финансами все в порядке». Это, по его словам, позволит не сократить, а увеличить объемы социальной помощи.