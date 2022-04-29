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Общество ,  
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Кабмин разрешил платить пенсии в рублях россиянам, живущим за границей

Мишустин разрешил платить пенсии в рублях живущим за границей россиянам
Если получению средств пенсионерами за границей мешают ограничения, их зачислят на счет в российском банке. Ранее в посольстве России в Латвии сообщили об отказе банков обслуживать счета российских пенсионеров
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС)

Россиянам, которые живут за границей, и которым не может быть выплачены пенсия или иные выплаты из-за санкций, могут получить их в рублях, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

«[Выплату в таком случае произведут] путем зачисления на банковские счета, открытые указанными лицами или их представителями в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», — сказано в постановлении правительства.

Чтобы получить выплату по этой схеме, указано в документе, следует обратиться с письменным или электронным заявлением в осуществляющие выплаты ведомства. В обращении должны быть указаны реквизиты российского счета.

Выплаты, механизмы которых оказались под санкциями, приостановят до получения заявления.

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Если такое заявление будет получено, либо если экономические меры, которые мешают переводить выплаты по прежней схеме, будут сняты, говорится в постановлении правительства, перечисление денег начнется с первого числа следующего месяца с доплатой за все прошлое время. Кроме того, в случае снятия ограничительных мер, мешающих перевести выплаты россиянам за границу, получатели могут выразить желание получать средства по прежней схеме.

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О проблемах с выплатами пенсий в конце апреля заявило, в частности, российское посольство в Латвии. В дипмиссии указали, что западные санкции прежде всего негативно влияют на благополучие «рядовых граждан, представителей наименее защищенных слоев». В качестве примера в посольстве сообщили о об отказе ряда латвийских банков обслуживать счета получателей пенсий, которым они поступают из российских банков.

«Тысячи людей преклонного возраста рискуют лишиться единственного источника средств к существованию. Многие фактически будут поставлены на грань выживания», — описали ситуацию в российском посольстве в Латвии.

В дипмиссии призвали «не доводить дело до гуманитарной катастрофы».

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В конце апреля президент Владимир Путин пообещал принять в скором времени «конкретные решения», которые позволят внепланово проиндексировать пенсии, МРОТ и социальных пособий. Он призвал членов парламента тщательно отработать необходимые правовые механизмы.

Помощник президента Максим Орешкин в середине апреля рассказал, что российский бюджет по итогам первого квартала оказался в «рекордном профиците», оценив ситуацию в экономике страны словами «с финансами все в порядке». Это, по его словам, позволит не сократить, а увеличить объемы социальной помощи.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Михаил Мишустин пенсии россияне выплата пенсий
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