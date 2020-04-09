Новости без коронавируса , 09 апр, 13:13
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ГИБДД опровергло аварию машины ДПС из-за выбежавшей на дорогу кошки
«Автомобиль перевернулся 28 марта на Ольховской улице. Он совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием», — сообщили в ведомстве.
Некоторые СМИ сообщили, что служебный автомобиль попал в ДТП из-за выскочившей под колеса кошки. Чтобы избежать столкновения, водитель резко повернул руль, но не справился с управлением и машина перевернулась.
Информацию о выбежавшей на дорогу кошке в пресс-службе ГИБДД по Москве РБК не подтвердили.
Ранее РБК сообщил, что сотрудник ГИБДД в Куйбышеве попал в ДТП в состоянии опьянения. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет о начальнике отдела ГИБДД межрайонного отдела МВД России «Куйбышевский» Юрии Захваткине.