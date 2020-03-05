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В Казахстане задержали организаторов поставок оружия из России

Фото: knb.gov.kz

В Акмолинской области Казахстана задержали членов преступной группы, причастной к организации поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из России, сообщается на сайте Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

Участников транснациональной преступной группы задержали в ходе спецоперации с привлечением службы специального назначения «А» КНБ и спецподразделения полиции «Арлан» 27 февраля.

У организаторов контрабанды оружия изъяли 11 пистолетов «Макарова» и более 1300 патронов к ним. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас проводится досудебное расследование.

В сентябре 2019 года таможенная служба Белоруссии совместно со специалистами Комитета госбезопасности страны раскрыла одну из схем переправки оружия из Украины в Россию. По данным ведомства, части оружия шли с Украины транзитом через Белоруссию сначала в Литву, а затем уже более крупными партиями переправлялись в Россию.

Теги: Казахстан, оружие, поставки оружия
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