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Аналитики зафиксировали сокращение «радиуса перемещения» жителей городов

Россияне как минимум в два раза сократили максимальный радиус своих перемещений, выяснили в Росбанке. Наиболее существенно он упал в Москве — со 175 до 37 км
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После введения карантинных мер в связи с эпидемией вируса SARS-CoV-2 максимальный радиус передвижения жителей разных городов России сократился от 40 до 80%. Об этом говорится в исследовании экспертов Росбанка, с которым ознакомился РБК.

«Росбанк проанализировал активность своих розничных клиентов на основе агрегированных данных о входах в мобильное приложение и геотегах к каждому логину. Анализ проводился по активностям обобщенной части клиентов, которые при скачивании приложения согласились передавать данные о своем местоположении», — говорится в отчете.

Чтобы вычислить радиус передвижения клиента, для него фиксировали две самые удаленные точки, в которых он входил в мобильное приложение банка. При этом рейтинг был построен на основе относительных, а не абсолютных величин, поскольку регионы страны сильно отличаются по размерам и плотности населения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Оказалось, что среднее расстояние между логинами в самых дальних друг от друга точках Москвы в марте составило в среднем 175 км на одного жителя. Чтобы найти это значение, сначала было вычислено максимальное расстояние для каждого клиента за выбранный период, после чего были просуммированы эти данные для всех клиентов банка и полученную сумму разделили на количество клиентов.

«Цифра в 175 км неслучайна: в значительной степени [она] взялась из-за того, что люди часто выезжают за пределы города, учитывались и авиаперелеты, выезды из города в командировки. Если посмотреть цифры по Дальнему Востоку, например, то там они еще выше. Как раз падение до 37 км показывает, что люди вообще стали меньше перемещаться, не только в рамках города», — заявил РБК аналитик Росбанка Григорий Белов.

В апреле, после того, как власти ввели жесткие меры самоизоляции, средний радиус передвижения по Москве сократился до 37 км. Таким образом, поездки москвичей стали на 81% короче. Москва стала лидером рейтинга сокращения передвижений.

  • Москва — 81%;
  • Подмосковье — 69%;
  • Калуга — 59%; 
  • Нижний Новгород и Санкт-Петербург по 58%;
  • Владимир — 57%;
  • Краснодар — 56%;
  • Волгоград — 53%;
  • Башкортостан — 50%.

Менее чем наполовину снизился размах передвижений в Татарстане (49%), Красноярске (46%), Новосибирске (44%), на Камчатке (43%) и в Хабаровске (42%).

В среднем по России радиус передвижения клиентов Росбанка снизился как минимум в два раза, отмечают эксперты.

Вместе с тем в банке заявили, что падение числа новых вкладов резко упало (на 47%) только в самом начале апреля, а «к началу третьей недели изоляции клиенты открывали вклады уже такими же темпами, как и до объявления нерабочего месяца». К 20 апреля, добавили в банке, этот показатель продемонстрировал рост в 10%.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Владислав Гордеев, Василий Кирьянов
Теги: коронавирус, самоизоляция, банки
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