Аналитики зафиксировали сокращение «радиуса перемещения» жителей городов

Россияне как минимум в два раза сократили максимальный радиус своих перемещений, выяснили в Росбанке. Наиболее существенно он упал в Москве — со 175 до 37 км

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

После введения карантинных мер в связи с эпидемией вируса SARS-CoV-2 максимальный радиус передвижения жителей разных городов России сократился от 40 до 80%. Об этом говорится в исследовании экспертов Росбанка, с которым ознакомился РБК.

«Росбанк проанализировал активность своих розничных клиентов на основе агрегированных данных о входах в мобильное приложение и геотегах к каждому логину. Анализ проводился по активностям обобщенной части клиентов, которые при скачивании приложения согласились передавать данные о своем местоположении», — говорится в отчете.

Чтобы вычислить радиус передвижения клиента, для него фиксировали две самые удаленные точки, в которых он входил в мобильное приложение банка. При этом рейтинг был построен на основе относительных, а не абсолютных величин, поскольку регионы страны сильно отличаются по размерам и плотности населения.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Оказалось, что среднее расстояние между логинами в самых дальних друг от друга точках Москвы в марте составило в среднем 175 км на одного жителя. Чтобы найти это значение, сначала было вычислено максимальное расстояние для каждого клиента за выбранный период, после чего были просуммированы эти данные для всех клиентов банка и полученную сумму разделили на количество клиентов.