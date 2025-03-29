 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Самолет «Аэрофлота» аварийно сел в аэропорту Саратова

СК: пассажирский самолет аварийно сел в аэропорту Саратова
Пострадавших нет. По предварительным данным, речь идет о рейсе «Аэрофлота». Пилот запросил аварийную посадку после срабатывания сигнала о разгерметизации
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

По данным ведомства, командир обнаружил неисправность и запросил аварийную посадку. Лайнер благополучно приземлился. Никто не пострадал.

В ХМАО вертолет Ми-8 аварийно сел из-за проблем с двигателем
Общество
Фото:Уральская транспортная прокуратура / Telegram

Следователи начали проверку. Как рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, аварийно севший самолет — рейс SU1357 из Саратова в Москву. Этот рейс выполняется авиакомпанией «Аэрофлот» на самолете Airbus A320, согласно данным московского аэропорта Шереметьево.

Пилотам пришлось вернуться в саратовский аэропорт Гагарин. По информации телеграм-канала «СарИнформ. Главное», причиной аварийной посадки стал сигнала о разгерметизации. Воздушное судно приземлилось в 13:37 (12:37 мск), уточнили в пресс-службе аэропорта.

РБК направил запрос в аэропорт Саратова.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал препятствие на переговорах по миру на Украине

Власти США отказались гарантировать завершение российско-украинского конфликта через месяц

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Минобороны показало пожар на станции «Суджа» после удара ВСУ. Видео

МВФ выделит Украине еще $400 млн для поддержки бюджета

Российские военные освободили село на западе от Суджи. Инфографика

У россиян вырос уровень счастья

Ларисе Долиной вернули проданную мошенникам квартиру

10 самых популярных среди россиян стран для покупки жилья

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Ольга Ваганова
аварийная посадка Аэрофлот самолет Саратов
Материалы по теме
Самолет Qantas аварийно сел в Сиднее из-за задымления в кабине пилотов
Общество
У самолета Ан-124 в Минводах загорелось шасси во время посадки
Общество
Прокуратура начала проверку после посадки на брюхо Ан-12 в Новом Уренгое
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 15:37
Команда Логинова выиграла эстафету на чемпионате России по биатлонуСпорт, 15:27
В России дрон впервые пролетел между регионами как гражданский самолетОбщество, 15:25
Самолет «Аэрофлота» аварийно сел в аэропорту СаратоваОбщество, 15:17
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочкиОбщество, 15:10
Большунов опередил Коростелева и Устюгова в гонке Кубка РоссииСпорт, 15:06
Чесноков назвал «грустной реальностью» смену гражданства КасаткинойСпорт, 15:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Напавший с ножом на людей в Амстердаме оказался уроженцем ДонбассаОбщество, 15:01
Нарисовавший граффити в Судже блогер признал винуПолитика, 14:48
Володин объяснил идею лишать мандата за отказ от встреч с избирателямиПолитика, 14:40
Марат Сафин вошел в штаб Андрея РублеваСпорт, 14:23
Бывший замглавы МИД Украины заявил о «проигрыше всухую» на переговорахПолитика, 14:22
Минобороны сообщило о взятии под контроль Веселовки в Сумской областиПолитика, 13:55
Американская фигуристка впервые за 19 лет выиграла чемпионат мираСпорт, 13:54