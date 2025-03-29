Самолет «Аэрофлота» аварийно сел в аэропорту Саратова
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
По данным ведомства, командир обнаружил неисправность и запросил аварийную посадку. Лайнер благополучно приземлился. Никто не пострадал.
Следователи начали проверку. Как рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, аварийно севший самолет — рейс SU1357 из Саратова в Москву. Этот рейс выполняется авиакомпанией «Аэрофлот» на самолете Airbus A320, согласно данным московского аэропорта Шереметьево.
Пилотам пришлось вернуться в саратовский аэропорт Гагарин. По информации телеграм-канала «СарИнформ. Главное», причиной аварийной посадки стал сигнала о разгерметизации. Воздушное судно приземлилось в 13:37 (12:37 мск), уточнили в пресс-службе аэропорта.
РБК направил запрос в аэропорт Саратова.
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