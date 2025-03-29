Самолет «Аэрофлота» аварийно сел в аэропорту Саратова

Пострадавших нет. По предварительным данным, речь идет о рейсе «Аэрофлота». Пилот запросил аварийную посадку после срабатывания сигнала о разгерметизации

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Саратова, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

По данным ведомства, командир обнаружил неисправность и запросил аварийную посадку. Лайнер благополучно приземлился. Никто не пострадал.

Следователи начали проверку. Как рассказали ТАСС в пресс-службе аэропорта, аварийно севший самолет — рейс SU1357 из Саратова в Москву. Этот рейс выполняется авиакомпанией «Аэрофлот» на самолете Airbus A320, согласно данным московского аэропорта Шереметьево.

Пилотам пришлось вернуться в саратовский аэропорт Гагарин. По информации телеграм-канала «СарИнформ. Главное», причиной аварийной посадки стал сигнала о разгерметизации. Воздушное судно приземлилось в 13:37 (12:37 мск), уточнили в пресс-службе аэропорта.

РБК направил запрос в аэропорт Саратова.