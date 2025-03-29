Военного осудили за убийство, которое он пытался выдать за нападение ДРГ
Южный окружной военный суд вынес приговор мобилизованному за убийство двух сослуживцев в зоне военной операции во время распития алкоголя, сообщает «Коммерсантъ». Данные о вынесении приговора есть в картотеке суда.
Фигурант Роман Архангельский получил 15 лет в колонии строгого режима по ч. 2 ст. 105 УК (умышленное убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом). Убийство произошло 7 февраля 2023 года около полуночи.
Осужденный и его сослуживец вместе распивали водку в одном из домов, в какой-то момент между Архангельским и другим военным завязался конфликт из-за личной неприязни. Архангельский выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову и была смертельной.
На улице в этот момент появился другой военный, которого убийца посчитал очевидцем преступления. Архангельский застрелил и его, пуля попала в грудь, мужчина умер на месте.
Преступление военный решил скрыть под предлогом нападения украинской диверсионной группы. Но ему не удалось это сделать, и тогда мобилизованный оформил явку с повинной.
Суд признал отягчающими обстоятельствами совершение убийства в период мобилизации и военного положения, с использованием армейского оружия и в состоянии опьянения, смягчающими — то что Архангельский содействовал в раскрытии преступления, сознался в убийстве и что у него есть малолетний ребенок.
Родственники погибших обратились в военный апелляционный суд во Власихе в Московской области. Они назвали приговор Южного окружного военного суда несправедливым и потребовали ужесточить наказание до максимально возможного по статье 105 — это смертная казнь, но на нее в России действует мораторий, или пожизненное заключение.
Подмосковный суд не стал пересматривать решение первой инстанции. В определении сказано, что «назначенное Архангельскому наказание является соразмерным содеянному, <...> и не может быть признано несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости».
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