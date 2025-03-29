 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военного осудили за убийство, которое он пытался выдать за нападение ДРГ

Сюжет
Военная операция на Украине
Мобилизованный застрелил сослуживца, когда они пили водку, а потом убил другого — из опасений, что он стал свидетелем первого преступления. Двойное убийство фигурант пытался скрыть, выдавая его за нападение диверсантов

Южный окружной военный суд вынес приговор мобилизованному за убийство двух сослуживцев в зоне военной операции во время распития алкоголя, сообщает «Коммерсантъ». Данные о вынесении приговора есть в картотеке суда.

Фигурант Роман Архангельский получил 15 лет в колонии строгого режима по ч. 2 ст. 105 УК (умышленное убийство двух лиц, совершенном общеопасным способом). Убийство произошло 7 февраля 2023 года около полуночи.

Осужденный и его сослуживец вместе распивали водку в одном из домов, в какой-то момент между Архангельским и другим военным завязался конфликт из-за личной неприязни. Архангельский выстрелил из автомата, закрепленного за его собутыльником, одна из трех пуль попала тому в голову и была смертельной.

На улице в этот момент появился другой военный, которого убийца посчитал очевидцем преступления. Архангельский застрелил и его, пуля попала в грудь, мужчина умер на месте.

Преступление военный решил скрыть под предлогом нападения украинской диверсионной группы. Но ему не удалось это сделать, и тогда мобилизованный оформил явку с повинной.

Бывшего вагнеровца приговорили к 16 годам за расстрел двух сослуживцев
Политика
Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

Суд признал отягчающими обстоятельствами совершение убийства в период мобилизации и военного положения, с использованием армейского оружия и в состоянии опьянения, смягчающими — то что Архангельский содействовал в раскрытии преступления, сознался в убийстве и что у него есть малолетний ребенок.

Родственники погибших обратились в военный апелляционный суд во Власихе в Московской области. Они назвали приговор Южного окружного военного суда несправедливым и потребовали ужесточить наказание до максимально возможного по статье 105 — это смертная казнь, но на нее в России действует мораторий, или пожизненное заключение.

Подмосковный суд не стал пересматривать решение первой инстанции. В определении сказано, что «назначенное Архангельскому наказание является соразмерным содеянному, <...> и не может быть признано несправедливым как вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости».

Читайте РБК в Telegram.

Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию

Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России

Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео

В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок

У россиян вырос уровень счастья

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

В России предложили ужесточить требования к такси

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
убийство военные диверсионная группа
Материалы по теме
В Туве арестовали военного, подозреваемого в избиении сослуживцев
Общество
Сержанта осудили на 23 года за подрыв сослуживцев гранатой
Общество
Контрактника обвинили в расстреле сослуживцев и покупке наркотиков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 89,66 (-0,89) Инвестиции, 28 мар, 19:14 Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 83,68 (-0,15) Инвестиции, 28 мар, 19:14
В промзоне Луганска начался пожар после падения обломков дроновПолитика, 01:34
Военного осудили за убийство, которое он пытался выдать за нападение ДРГОбщество, 01:13
Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской областиПолитика, 01:00
В Австралии легкомоторный самолет разбился во время авиашоу. ВидеоОбщество, 00:40
Власти Днепра сообщили о масштабном пожаре после взрывовПолитика, 00:23
МВФ одобрил Украине транш на $400 млнПолитика, 00:10
Землетрясение в Таиланде классифицировали как крупномасштабное бедствиеОбщество, 28 мар, 23:47
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Вэнс оценил готовность соглашения с Россией по Черному морюПолитика, 28 мар, 23:44
В Москве вручили премию Художественного театраОбщество, 28 мар, 23:38
Оставшихся сотрудников USAID уволят до сентябряПолитика, 28 мар, 23:13
ЕС решил сократить импорт сельхозпродукции с УкраиныПолитика, 28 мар, 23:09
Число погибших из-за землетрясения в Бангкоке достигло 10Общество, 28 мар, 22:25
Россия отправила спасателей в пострадавшую от землетрясения МьянмуОбщество, 28 мар, 22:07
ЦСКА второй раз проиграл минскому «Динамо» в плей-офф КХЛСпорт, 28 мар, 22:00