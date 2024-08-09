Бывшего вагнеровца приговорили к 16 годам за расстрел двух сослуживцев

Ярослев Шеховцов руководил медслужбой в ЧВК «Вагнер». Летом 2023 года в Воронежской области он застрелил двух сослуживцев, которые отказались участвовать в мятеже Пригожина

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Воронежский областной суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Ярослава Шеховцова за убийство двух сослуживцев, сообщают «Вести Воронеж».

Его признали виновным по ч. 2 ст. 105 УК и обязали выплатить 1,5 млн руб. семьям погибших — по 750 тыс. каждой стороне. Обвинение просило для Шеховцова 19 лет колонии.

РБК направил запрос в пресс-службу Воронежского областного суда.

Уголовное дело было заведено после того, как в июле 2023 года в окрестностях села Оськино нашли тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Погибшие были в камуфляжной форме, они лежали недалеко от трассы Воронеж — Луганск. Вскоре после этого задержали Шеховцова.

Как писал телеграм-канал Baza, на допросе Шеховцов признался, что вместе с убитыми служил в «Вагнере». Он застрелил их 24 июня за отказ участвовать в мятеже, который организовал основатель группы Евгений Пригожин. По данным «Вести Воронеж», боец «заподозрил, что его могут убить, и решил опередить боевых товарищей».

В тот день Пригожин начал «марш справедливости», обвинив военное руководство в ударе по позициям бойцов ЧВК (Минобороны эти данные опровергло и назвало провокацией). Вагнеровцы заняли штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулась в Москву. Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину». Позже белорусский лидер Александр Лукашенко провел с бизнесменом переговоры, стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев, и силы ЧВК покинули Ростов. В августе Пригожин погиб в авиакатастрофе над Тверской областью.

Шеховцов — уроженец Киргизии, в ЧВК «Вагнер» он служил в медслужбе.