В каких регионах сильнее всего увеличилось число поступавших абитуриентов
В России наибольший прирост числа абитуриентов в 2024 году был в трех регионах — Карачаево-Черкесской республике (на 97,3%), в Волгоградской (на 36,5%) и Смоленской области (24,5%). В этих регионах поступили в 2024 году 1,2 тыс., 9,7 тыс. и 2,3 тыс. студентов соответственно.
Среди лидеров по общему числу поступивших остаются Москва и область (121,1 тыс. человек), Петербург и область (51,8 тыс. человек) и Свердловская область (18,7 тыс. человек), следует из данных «Мониторинга качества приема — 2024», проведенного Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования (РБК ознакомился с результатами).
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