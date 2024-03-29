Пассажир впал в кому во время суточной задержки рейса из Таиланда

Один из пассажиров рейса Бангкок-Красноярск впал в кому из-за нехватки кислорода в самолете, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности и задержался на сутки. На борту сломалась система подачи кислорода. Во время ожидания, как рассказали пассажиры, в салон не подавался кислород, из-за чего некоторым людям становилось плохо.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Телеграм-канал Mash писал, что врачи госпитализировали четверых человек, у одного мужчины остановилось сердце, он впал в кому и находится в тяжелом состоянии.

«Аэрофлот» опроверг информацию о госпитализации четырех пассажиров и отсутствии кислорода в самолете. «С борта воздушного судна был госпитализирован один пассажир, двое пассажиров обратились в медицинский пункт аэропорта и в последствии вылетели в пункт назначения 27.03.2024», — сообщила пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

Рейс SU815 Бангкок — Красноярск выполнялся 26 марта. Пилот по «технической причине» принял решение о возврате самолета с маршрута руления на место стоянки для проведения проверки. Во время этой проверки в салоне работала система кондиционирования, а пассажирам раздавались прохладительные напитки, рассказали в авиакомпании. Там отметили, что пассажиров высадили в аэропорт через два часа после установки самолета на стоянку.

Бортпроводникам было известно, что у одного из пассажиров аритмия и во время стоянки ему стало плохо, и они оказали ему первую помощь, подчеркнули в «Аэрофлоте». «От вызова медицинской бригады пассажир отказался, сославшись, что ему стало лучше. После начала высадки кабинный экипаж обратил внимание на ухудшающееся внешнее состояние вышеупомянутого пассажира, была незамедлительно вызвана медицинская бригада», — добавили там.