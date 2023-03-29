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Прокурор запросил пожизненный срок для напавшего на гимназию в Казани

Прокурор запросил пожизненный срок для напавшего на гимназию в Казани Галявиева
Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Представитель гособвинения попросил суд назначить пожизненный срок для Ильназа Галявиева, который открыл стрельбу в гимназии N175 Казани в мае 2021 года. Об этом сообщает со ссылкой на корреспондента в зале суда «Интерфакс».

«Прошу суд признать Галявиева Ильназа виновным (...) и назначить ему окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сказал прокурор в Верховном суде Татарстана.

Он также потребовал оштрафовать его по гражанским искам от пострадавших на 240 тыс. руб.

Материал дополняется. 

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Наталья Демченко Наталья Демченко
суд Казань стрельба в школе
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