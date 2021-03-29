Путин присвоил Аните Цой звание народной артистки

Певице Аните Цой присвоено звание народной артистки России. Этого звания также удостоен руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев

Анита Цой (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание народной артистки Российской Федерации певице Аните Цой, следует из его указа. Звание присвоено «за большие заслуги в области искусства».

Кроме Цой, народными артистами стали руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, Андрей Ильин и Ольга Тумайкина из театра им. Вахтангова, Галина Тюнина из театра «Мостерская П.Н. Фоменко», Наталия Чернова из «Сатирикона».

Помимо этого, президент наградил губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы, бывшего хоккеиста сборной России Павла Буре — орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Посмертно орденом Пирогова «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», были награждены два врача — Валентина Карташова из Белгородской области и Валерий Мишекурин из Новгородской области. Оба они умерли от COVID-19.