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Путин присвоил Аните Цой звание народной артистки

Певице Аните Цой присвоено звание народной артистки России. Этого звания также удостоен руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев
Анита Цой
Анита Цой (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент Владимир Путин присвоил звание народной артистки Российской Федерации певице Аните Цой, следует из его указа. Звание присвоено «за большие заслуги в области искусства».

Кроме Цой, народными артистами стали руководитель балетной труппы Большого театра Махарбек Вазиев, Андрей Ильин и Ольга Тумайкина из театра им. Вахтангова, Галина Тюнина из театра «Мостерская П.Н. Фоменко», Наталия Чернова из «Сатирикона».

Помимо этого, президент наградил губернатора Алтайского края Виктора Томенко орденом Дружбы, бывшего хоккеиста сборной России Павла Буре — орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Посмертно орденом Пирогова «за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга», были награждены два врача — Валентина Карташова из Белгородской области и Валерий Мишекурин из Новгородской области. Оба они умерли от COVID-19.

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Анита Цой — российская певица корейского происхождения. Родилась 7 февраля 1971 года в Москве. Окончила юридический факультет МГУ, а также эстрадный факультет Российской академии театрального искусства по классу «вокал». С 2001 года Анита Цой открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита». В 2003 году получила звание заслуженной артистки России.

В конце 2020 года Путин присвоил звание заслуженного артиста актерам Олесе Железняк, сыгравшей Зою Мисочкину в «Ландыше серебристом», и Игорю Миркурбанову, который исполнил одну из ролей в фильме «Многоточие». Почетного звания также был удостоен композитор, член Союза композиторов России Филипп Кольцов.

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