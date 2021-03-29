Склонявшего детей к руфингу москвича обвинили в покушении на убийство

Мужчина через соцсети призывал подростков участвовать в опасных прогулках по крышам, вести онлайн-трансляции, делать экстремальные фото и обещал им за это деньги

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство москвичу Никите Лебедеву, который, по мнению следствия, склонял в соцсетях несовершеннолетних к занятиям руфингом. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, обвиняемый вел активную переписку с несовершеннолетними, вовлекая их в совершение опасных для жизни и здоровья действий. «Путем уговоров и обещаний моментального безналичного денежного вознаграждения он призывал детей участвовать в распространенной среди молодежи субкультуре «руфинг». По его указанию детям надлежало вести трансляцию в режиме онлайн или выполнять фотографические снимки действий, заключавшихся в свешивании частью туловища вниз головой с большой высоты», — заявила Петренко.

Для конспирации своей деятельности Лебедев использовал несколько псевдонимов: Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов и Светлана Расхожева, уточнила представитель СК.

«В переписке с несовершеннолетними он призывал их участвовать в так называемом руфинге — смертельно опасных прогулках по крышам, сопровождающихся онлайн-трансляцией и экстремальными фотоснимками. Затем мужчина требовал отправлять все медиафайлы ему для проверки, обещая моментальное денежное вознаграждение», — отметила пресс-служба МВД России.