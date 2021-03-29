СМИ узнали о сокращениях в аппарате генпрокурора

По данным издания, Краснов сократил должности сразу трех своих замов. Кроме того, у генпрокурора сократилось число советников и помощников. Вместе с тем в ведомстве планируется создать новые подразделения, выяснил «Коммерсантъ»

Игорь Краснов (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

Генеральный прокурор Игорь Краснов провел административную реформу и сократил должности сразу трех своих заместителей, распределив их полномочия между остальными замами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, президент Владимир Путин по предложению Краснова сократил число замов генпрокурора до десяти, а потом уже глава надзорного ведомства издал приказ, в целях оптимизации исключив из штатного расписания три должности своих заместителей.

Как отмечает издание, предыдущий генпрокурор Юрий Чайка в свое время довел численность заместителей до рекордной среди правоохранительных органов. Среди них значились первый заместитель, заместитель — главный военный прокурор и 13 обычных замов в чине госсоветника юстиции первого класса (генерал-полковники).

«Коммерсантъ» пишет, что провести процедуру сокращения Краснову удалось за счет перераспределения полномочий между замами. Ранее у генпрокурора были заместители по каждому федеральному округу, международно-правовому сотрудничеству и по надзору за следствием, однако сейчас эти должности фактически упразднены.