СМИ узнали о запрете на зарубежный отдых для британцев до августа

Сейчас британцам запрещены все поездки за рубеж, за исключением крайне важных, например по работе. По словам собеседников The Sunday Times, туристические поездки могут разрешить в августе

Фото: Алекс МакБрайд / РИА Новости

Власти Великобритании не разрешат своим гражданам зарубежные отпуска до августа, сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

В понедельник, 29 марта, в силу вступит новый закон, который предусматривает штрафы в размере до £5 тыс. для тех, кто попытается покинуть Англию до 30 июня без «веской причины». Источник издания сказал, что даже эта дата сейчас выглядит «очень оптимистично», если говорить о туристических поездках за рубеж. «Август выглядит как наиболее вероятное время», — заявил он.

Даже когда общий запрет будет снят, британцы смогут легко путешествовать только в страны с хорошими показателями вакцинации и без известных мутаций вируса. Тем, кто захочет посетить Францию и другие европейские страны, где показатели заражений высокие, возможно, придется соблюдать карантин по возвращении, сказали собеседники.

Сейчас в Великобритании действует третий по счету локдаун из-за коронавируса. С 15 февраля всем въезжающим в страну нужно сдать тест на коронавирус перед перелетом, а также сдать еще два теста в период обязательной десятидневной изоляции.