СМИ узнали о запрете на зарубежный отдых для британцев до августа
Власти Великобритании не разрешат своим гражданам зарубежные отпуска до августа, сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.
В понедельник, 29 марта, в силу вступит новый закон, который предусматривает штрафы в размере до £5 тыс. для тех, кто попытается покинуть Англию до 30 июня без «веской причины». Источник издания сказал, что даже эта дата сейчас выглядит «очень оптимистично», если говорить о туристических поездках за рубеж. «Август выглядит как наиболее вероятное время», — заявил он.
Даже когда общий запрет будет снят, британцы смогут легко путешествовать только в страны с хорошими показателями вакцинации и без известных мутаций вируса. Тем, кто захочет посетить Францию и другие европейские страны, где показатели заражений высокие, возможно, придется соблюдать карантин по возвращении, сказали собеседники.
Сейчас в Великобритании действует третий по счету локдаун из-за коронавируса. С 15 февраля всем въезжающим в страну нужно сдать тест на коронавирус перед перелетом, а также сдать еще два теста в период обязательной десятидневной изоляции.