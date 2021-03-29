Представители духовенства попросили изменить парковочные тарифы в Москве

С 5 апреля на части улиц в центре Москвы будет действовать повышенный тариф — 380 руб. в час, в том числе и в воскресенье. Представители духовенства считают, что это может разрушить приходскую жизнь

Старосадский переулок в Москве (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

С 5 апреля в Москве будет введен повышенный парковочный тариф на части центральных улиц. За один час парковки придется заплатить 380 руб., причем в воскресенье парковка также будет платной. Представители духовенства раскритиковали планы столичных властей по введению новых тарифов, пересмотреть политику попросили представители Русской православной церкви, Российского еврейского конгресса и Совета муфтиев, пишет «Коммерсантъ».

«В центре Москвы много храмов, которые заполняются прежде всего по воскресеньям», — рассказал газете заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Новая тарифная политика коснулась улиц, где находятся православные храмы: на углу Старосадского переулка — храм святых бессребреников Космы и Дамиана, в Благовещенском переулке — храм Александра Невского на Патриарших прудах, в Филипповском переулке — храм Воскресения Словущего, в Подкопаевском переулке — Никольская церковь, отмечает газета.

По словам Кипшидзе, «неподъемные деньги» за парковку по выходным могут разрушить сложившуюся приходскую жизнь, посrольку прихожанам придется воздержаться от поездок в центр на автомобилях. «Нужно сделать все, чтобы все слои населения могли посетить службу в храме», — заявил ранее настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынке отец Василий Биксей.

«У мусульман благословенный день — пятница — Джума», — пояснил изданию заместитель председателя Совета муфтиев России муфтий Рушан Аббясов. По его словам, в мечеть приезжают несколько тысяч мусульман с разных районов Москвы, однако льгот на парковку нет. Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил «РИА Новости», что высокая плата за парковку не должна быть причиной отказа от посещения мечети. По его мнению, следует сделать бесплатной парковку в определенные часы или дни, например, в воскресенье в утренние часы. В центре Москвы находятся две мечети — Историческая и Соборная на улицах Дурова и Большой Татарской. Новых тарифов с 5 апреля там не вводится.